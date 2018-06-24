Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

İSTANBUL,() NUSRET Gökçe, oyunu kendisiyle özdeşleşen "Saltbae" hareketiyle kullandı.
Nusret çekilen fotoğrafını "9381 km'den geldi. Bir oy bir oydur dedi." notuyla sosyal medyadan paylaştı.
fotoğraflı
İSTANBUL,() NUSRET Gökçe, oyunu kendisiyle özdeşleşen "Saltbae" hareketiyle kullandı. Nusret çekilen fotoğrafını "9381 km'den geldi. Bir oy bir oydur dedi." notuyla sosyal medyadan paylaştı. fotoğraflı
İSTANBUL,() NUSRET Gökçe, oyunu kendisiyle özdeşleşen "Saltbae" hareketiyle kullandı.
Nusret çekilen fotoğrafını "9381 km'den geldi. Bir oy bir oydur dedi." notuyla sosyal medyadan paylaştı.
fotoğraflı