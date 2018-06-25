Niğde'nin kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

NİĞDE'de AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarttı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte partisinden yüzde 18.9 oranında daha fazla oy aldı.

Mevcut milletvekillerin yerine yeni yüzleri aday gösteren AK Parti'nin kentteki oy oranı düştü. 1 Kasım 2015'te yüzde 57,14 oy oranı ile 2 vekil çıkartan AK Parti, bu kez yüzde 42.71 oy oranı ile vekil sayısını korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 61.61 olarak gerçekleşti. Bu sonuca göre Erdoğan, kentte partisinden yüzde 18,9 oranında oy fazla aldı.

Mevcut CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yine kenti mecliste temsil edecek.

Seçimlerde en çok çalışan partilerden olan MHP ise yüzde 20,71 oy almasına rağmen meclise milletvekili gönderemedi.



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