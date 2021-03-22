Nagehan Alçı Erdoğan'a Tepki Gösterdi!

AKP’ye olan yakınlığı ile tanınan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına tepkide bulundu. Habertürk'te yazılar yazan Nagehan Alçı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi için karar yayımlayan Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren yazılar yazdı. Habertürk yazarı Alçı, o imzanın atılmaması gerektiğini ifade ederken, “İçinize sindi mi gerçekten?” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesinden Sonra Devamı Gelecek

Habertürk yazarı Nagehan Alçı yazısına “Sevgili kadınlar” ifadesi ile başladı ve kırılgan maskülenite sendromu sebebiyle yaşayacağımız daha çok saldırı olacak ifadeleri ile devam etti. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararı alınması ardından ikinci adım olarak nafaka sisteminin de değiştirilmesi için harekete geçireceği yorumunu yaptı. Sonrasında ise şiddette bulunan erkeğin evden uzaklaştırılması yasasına kaldırmak isteyecekler dedi. 4 Adım olarak ise, “Ev içi şiddete yargının karışmasını engelleyecek çabalara girişecekler.” ifadesini kullandı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı yazısını, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini sağlayan imza. işte bütün bu yolları açıyor şeklinde bitirdi

Gerçekten İçinize Sindi Mi?

Yazısının ardından “Şimdi tekrar sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım, o imzayı atmak gerçekten içinize sindi mi?” şeklinde bir soru yöneltti Nagehan Alçı ve ardından Tayyip Bey'in o imzayı canı gönülden destekleyerek attığına inanmıyorum açıklamalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'ın ve kızları Sümeyye Hanım ve Esra Hanım'ın da İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alındığı için mutlu olduğunu düşünmüyorum şeklinde düşüncelerini belirtti.

Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu imzayı attıran talebin özellikle Milli Görüş kökenli ve Saadet kökenli radikal bölümün yoğun isteği olduğunu düşündüğünü yazdı. Aynı zamanda Habertürk yazarı, Tayyip Bey'in yanlış bir karar verdiğini belirtti ve iddiaya varım İstanbul Sözleşmesi'nin referanduma gitme durumunda en az yüzde yetmiş oranında sözleşmeden yana destek oyu çıkacaktı dedi.

Yazık Çok Yazık

Cumhur İttifakı'nın diğer mensubu olan MHP, İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyor şeklinde ifadeler kullanan Nagehan Alçı bu, konuda olan dik duruşu için de Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti ve yazık, çok yazık dedi.

Kadınlara Sorulma Gereği Dahi Duyulmadan Elimizden Alındı

Önyargısız okuyan herkesin destekleyeceği bir metin olan İstanbul Sözleşmesi'nin siyaset parçası haline getirilmesi ve kadınlara sorulma ihtiyacı duyulmadan elimizden alınması için “Yazık çok yazık” şeklinde yorumlar yapıldı.

Bizatihi Sorumlular

Bunun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nin cinayetleri önleyemediğini belirten insanların, sözleşmenin feshedilmesinden sonra olacaklardan bizatihi sorumlu olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 17:08