Mustafa Kalaycı: Meclis başkanının aynı partiden olması önemli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Meclis başkanı adayı çıkarmayacağını belirterek, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, cumhurbaşkanı ile Meclis başkanının aynı partiden olması önemli, uyum açısından. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz, gerekli desteği vereceğiz" dedi.

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde tekrar Konya milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis'e kaydını yaptırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının ardından anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceğini kaydeden Kalaycı, MHP olarak düzenlemelerin gerçekleşmesi için gerekenleri yapacaklarını söyledi. Kalaycı, MHP'nin Meclis başkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"MHP aday çıkarmayacak. TBMM'de en fazla çoğunluğa sahip olan AK Parti. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareketimiz var. Bu anlamda da Cumhur İttifakı'na da bağlı kalarak, MHP olarak aday çıkarmayacağız. Desteğimizi vereceğiz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız çalışmalar, ittifak protokolü ortada. Neticede ortak amaç, ortak hedef doğrultusunda işbirliği süreci yürütüyoruz. Bu anlamda da yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, cumhurbaşkanı ile Meclis başkanının aynı partiden olması önemli, uyum açısından. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz. Gerekli desteği vereceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözleri için ise Mustafa Kalaycı, "Bu neticede şehidimiz, tüm vatandaşlar katılabilir" dedi.

Öte yandan, Mustafa Kalaycı, Konya MHP Milletvekili Esin Kara'nın rozetini taktı. 27'nci Dönem'de Meclis'e kayıt yaptıran ilk kadın milletvekili olan Esin Kara, Konya'da MHP'den ilk defa kadın vekil çıktığını belirtti.

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