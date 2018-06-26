Muş'ta seçim sonuçlarına itiraz

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, () - AK Parti Muş İl Başkanlığı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Mehmet Emin Şimşek ile HDP'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi. İkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için itirazda bulundu.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin seçimlerden zaferle çıktığını söyledi. Muş'ta bazı hataların olduğunu ifade eden Rahmetullah Yaktı, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımızın teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, partimizin de yer aldığı Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu almayı başardı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ilimizde de seçim sonuçlarında yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Seçim tutanaklarında birçok maddi hata, geçersiz olan oylarda yanlışlık olduğunu tespit ettik. Bunlardan dolayı il genelindeki seçim sonuçlarıyla ilgili gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.



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