Milletvekili Barış Atay Sağlık Bakanı Hakkında “Yüzsüz” Dedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Barış Atay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında flaş açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Koca’ya tepkide bulunan milletvekili Barış Atay oldukça sert bir şekilde konuştu.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Ankara'da gerçekleşen AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı ve bulunulan yerin oldukça kalabalık olduğu öğrenildi. Korona virüs tedbirlerine önem verilmediği haberi öğrenilirken vatandaştan bu konu hakkında tepkiler geldi. Her gün kamuoyunu temizlik, maske ve mesafe konusunda uyaran ve önceki günlerde de Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye dikkat edilmeyen görüntülerde bulunan Koca, eleştirilerin hedefi oldu. Yaşanan olay ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özür dilemişti. Cenazede korona virüs kurallarının hiçe sayılması hakkında özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikte bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmesi sonrasında sosyal medya hesaplarında Sağlık Bakanı Koca’ya fazla sayıda tepkiler geldi. Vatandaşın tepki göstermesi ardından Hatay milletvekili Barış Atay da Sağlık Bakanı Koca’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği Tweet hakkında yüzsüz dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kongrede tekrardan başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir tebrik mesajı yazmış ve Cumhurbaşkanı’nı yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Milletvekili Barış Atay ise Sağlık Bakanı’nın yaptığı bu paylaşımı alıntılayarak yüzsüz ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Milletvekili Barış Atay Kimdir?

Tam adı Barış Atay Mengüllüoğlu olan Türk oyuncu ve siyasetçi, 2 Eylül 1981 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. 2018 senesinden bugüne kadar Türkiye İşçi Partisi’nde milletvekili olarak görev yapan Atay, 1999 yılına kadar Antakya'da yaşamını sürdürmüştür. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi almaya başlayan Barış Atay Mengüllüoğlu tiyatroya karşı olan sevgisi ile Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bölümü yarıda bırakmış ve İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde açıklanan seçim sonuçlarında ise Hatay milletvekili seçilen Barış Atay, 11 Ekim 2018 gününde Türkiye İşçi Partisi’ne geçmiştir. Pek çok dizide rol alıp oyunculuk yapan Barış Atay, kariyerine siyasetçi olarak devam etme kararı almıştır.