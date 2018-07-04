Millet İttifakı Sona Erdi

İyi parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.NTV'de yer alan habere göre, 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceği belirtti.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 15:59