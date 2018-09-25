MHP'nin Bozüyük ve Söğüt ilçe yönetimleri feshedildi

MHP Başkanlık Divanı, Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçe yönetiminin feshine karar verdi.

Parti Genel Merkezi tarafından Bilecik MHP İl Başkanlığı'na gönderilen ve altında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'ın imzasının bulunduğu yazıda, Bozüyük ve Bilecik ilçe yönetim kurullarının fesih edildiği bildirildi.

Yazıda, parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetim kurulunun feshine karar verildiği belirtildi.

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