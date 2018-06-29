MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)

'MİLLET İRADESİNİ SAKATLAMAYA YÖNELİK HAREKET'

MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Düzce'ye geldi. AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine kararı merakla beklediklerini ifade eden Yıldız, "Seçimin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuçların henüz alınmamış olması bizim için üzüntü sebebidir. Türk milleti pazar günü sandığa gitmiş ve iradesini yansıtmıştır. Bu irade çok açık şekilde tezahür ettiği halde ittifak yaptığımız parti yani Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı parti maalesef bir hakkın kullanımı adı altında millet iradesini sakatlamaya yönelik hareketlerde bulunduğu açıktır. Biz elbette herkesin hukukuna saygılıyız. Ancak yapılan iş hukuki tabiri ile bir hakkın suiistimali olarak görülüyor. Çünkü aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Açıklamalarda her ne kadar 17 fark dendiyse de bu fark 175'tir. Sayılmayan sandık sayısı 315 civarındadır. Ancak bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir" dedi.

'BİZ HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Yıldız haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim milletvekilimiz anasının ak sütü gibi helal oylarla temsilci olarak seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Ancak, İl Seçim Kurulu'nun bir an önce karar vermesi gerekiyor. Bu kadar insan bu kadar partili heyecan içinde sonucu beklemektedir. Elbette bir hak kullanılabilir, itiraz yapılabilir ama sırf başkasına zarar vermek adına kullanılıyorsa bunu kanun da kabul etmez. Hakimlerimize ve kurula güveniyoruz. Milletin iradesi yönünde karar çıkacağına eminiz. Bazılarının gösterdiği gibi ittifak partileri birbirine düştü, aralarında husumet çıktı, bu böyle bir şey değil. Bu hak aramadır. Elbette diğer parti de MHP de haklarını sonuna kadar arayacaktır. Ancak, biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü, Düzce halkı bizim vekilimizi temsilci olarak seçmiştir. Bunu kimse değiştirmez, inşallah sonuçlarda böyle çıkacaktır."

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