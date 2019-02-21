MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

  ANKARA () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın,  "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.   

MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

 

ANKARA () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın,  "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi. 
 

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