MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

ANKARA () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.
ANKARA () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.
ANKARA () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.