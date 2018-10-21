MHP'li başkanın Afrin için dilekçe verip bedelli askerliğe gitmesi tepki çekti

MHP Bolu İl Başkanı olduğu dönemde Afrin’deki 'Zeytin Dalı' operasyonuna katılmak için Milli Savunma Bakanlığı’na dilekçe veren Adem Evcil (32), geçen hafta askerliğini bedelli yapmak için Amasya’ya gitti. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Evcil için yakınlarının ve diğer partililerin katılımıyla asker eğlencesi düzenlenlediği de ortaya çıktı.MHP Bolu İl Başkanlığı görevinden 24 Haziran seçimlerine katılmak için istifa ederek Bolu'dan partisinin 1. sıra milletvekili adayı olan Adem Evcil, il başkanı olduğunu dönemde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek için Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe vermişti. Vatan savunmasında yer almak istediği ifadelerinin yer aldığı dilekçede, "Zeytin Dalı operasyonu ve bundan sonraki tüm operasyonlara ihtiyaç duyulması halinde katılmak istiyorum. 1915’te dedelerimiz gönüllü olarak daha 15 yaşında Çanakkale’ye bu vatanı korumak için gitti. Bende bir Türk Milliyetçisi olarak dedelerimin yaptığı gibi Türkiye’ye saldıran dış güçlere karşı üzerime düşen görevi yapmaya hazırım. Bu konuda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim." ifadelerine yer vermişti.Dilekçe yazmasına rağmen askerliğini bir süredir tecil ettirdiği için yapmadığı öğrenilen Adem Evcil, bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. 15 bin TL karşılığında bedelli askerlik için başvurusu kabul edilen Adem Evcil 21 günlük temel eğitim için 9 Ekim'de Amasya'ya gitti. Adem Evcil için 8 Ekim'de bir restoranda askere uğurlama eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve bazı partililer de katıldı. Adem Evcil eğlenceden çekilmiş olan bir fotoğrafı da bedelli askerlikten bahsetmeden "Güzel insanlar biriktirin. Sağlığınıza iyi gelir. Her şey için teşekkürler." yazarak paylaştı. Evcil ayrıca askere gidişini sosyal medya hesabından yine bedelli askerlikten bahsetmeden “27 Ekim’e kadar şehir dışındayım arayıp ulaşamayan tüm dostlarımıza duyurulur.” diye duyurdu. Evcil'in askerliğini bedelli olarak yaptığını duyulması sosyal medyada tepki çekti.Adem Evcil'in ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim çalışması sırasında söylediği "Birçok yerde kara propaganda yapıyorlar. Duyduklarım karşısında şok oluyorum. Eğitim hayatım Bolu’da geçti. Kur’an Kursu’nda büyüdüm, İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Adem başkan koyu solcu, Atatürkçüymüş. Bunu söyleyen kim? Bunlar.” sözleri de tepki çekmişti.

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