MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevinden alındı

ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.