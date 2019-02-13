Mevlüt Uysal: Estetikten ve yatay mimariden taviz yok

İSTANBUL,() - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları(STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükçekmece’de imar sorunuyla ilgili açıklama yapan Uysal, "Estetikten ve yatay mimariden taviz yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları'yla (STK) bir araya geldi. Daha sonra 19 Mayıs Mahallesi’nde Büyükçekmece Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katılımıyla esnaf ziyaretinde bulundu.

"BİZE GÜZEL GÖRÜNEN BİR ŞEY VAR ‘YATAY MİMARİ'"

İmar sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, “Cumhurbaşkanımızın talimatı var yatay mimari. Artık halk olarak içimize sinen bizi rahatlatan ve bize güzel görünen bir şey var o da yatay mimari. Nihayetinde imar artışı ile mutluluk gelmiyor, sıkıntı geliyor. Estetikten ve yatay mimariden taviz yok. Büyükçekmece coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi. Yapılaşma olarak İstanbul’un en güzel ilçesi diyebilirsek yatay mimarisiyle asıl o zaman başarmış oluruz. Alt yapıyı güzel gösteren nihayetinde üzerine yapılan o binalardır” diye konuştu.

“DOĞRU OLAN SİSTEM HERKES İÇİN GÜZERGAHI DOĞRU BELİRLEMEK”

19 Mayıs Mahallesi’nde vatandaşların minibüs güzergahlarıyla ilgili sorunlarını elen alan Uysal, “Minibüsçülerin nihayetinde müşteriye, sizin de minibüse ihtiyacınız var. Olması gereken sistem ise herkes için güzergahı doğru belirlemek. İETT Genel Müdürümüz geçen hafta buraya gelip otobüslerin güzergahı ile ilgili bir hat çalışması yaptı. Aynı şeyi minibüsçülerle de yapalım burada herkesin ittifakla, 'Minibüsler buradan geçsin' dediği şeye biz neden itiraz edelim? Sizin eve rahat gitmenize neden engel olalım. Ama buna bir engel varsa, ‘Şu sebepten dolayı oradan gidemeyiz’ deriz. Giremeyecek diyen oranın esnafı, muhtarı ve minibüsçü. Problemi çözmek için minibüsçüleri de çağırıp problemi ortaya koyarak, yerinde keşif yaparak güzergah çalışması yapılabilir" ifadelerini kullandı.