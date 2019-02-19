Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (2)- Yeniden

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de İYİ Parti İl Yönetimi'nin adaylık listesini YSK'ya saat 17.00'den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı riske girdiği öğrenildi. YSK görevlilerinin tutanak tutarak listeyi aldığı belirtilirken, bu durum İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. Ardından genel merkezden yapılan açıklama ile yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanet Kocamaz'ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK'ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'dahili' operasyon olarak nitelendirildi. İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz! Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."

YSK KARAR VERECEK

Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz'ın adaylığının ise YSK'nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.

PARTİLİLER, KOCAMAZ'A DESTEK İÇİN BELEDİYE'YE GELDİ

Bu arada mevcut Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kocamaz'ın belediye binasına gelerek açıklama yapması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI