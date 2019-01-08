Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 276 kişi, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen törene MHP'den istifa edip İYİ Parti saflarına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kocamaz, "İnsanlar farklı dünya görüşünde olabilir. İnsanlar farklı inançlarda olabilir ama biz demokrasiyi savunuyorsak, biz insan haklarını savunuyorsak, biz insanların Allah'ın bir emaneti olduğunu düşünüyorsak, herkese eşit mesafede durmak ve herkesi aynı sıcaklıkla kucaklamak mecburiyetinde olduğumuzu da biliyoruz. İnsanların arasına gerek ırki anlamda, gerekse inanç anlamında nifak sokmak isteyen her kim olursa olsun vatan hainidir" diye konuştu.

CHP'den istifa edip İYİ Parti saflarına katılan işadamı İlker Timuçin ise "Hoşbuldum, hoşbulduk. Mersin bu güzelliğe layıktı. Bu ülke bu güzelliğe layık. Hep birlikte hoşbulduk" dedi.

Konuşmanın ardından İlker Timuçin'e İYİ Parti rozeti, Burhanettin Kocamaz tarafından takıldı. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 276 kişiyi temsilen 10 kişiye parti rozei takıldı.

Partiye katılımların süreceğini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Servek Koca da 276 Cumhuriyet Halk Partili vatandaşın kendilerine katılarak, güçlerine güç verdiğini söyledi.



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