Meral Akşener'in Gönlünde Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Mansur Yavaş Yatıyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu için İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kıldığı bilgisine ulaşıldı. İddialara göre İyi Parti Genel Başkanı karar vermiş olduğu bu durum ile ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar yemeğinde bu fikrini Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na iletti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise ittifakın diğer ortaklarının nasıl yaklaşacağı merak edildi. 2023 senesinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çıkaracağı adayın kim olacağı tartışma konusu oldu ve bu konuya ilişkin farklı isimler gündeme geldi. İyi parti lideri Meral Akşener ise bu konuda net bir davranış sergiledi. İşte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı düşünmesi hakkında merak edilen konular ve Mansur Yavaş'ın bu durum ile ilgili vermiş olduğu yanıt…

Ankara kulislerinde dolaştığı iddia edilen söylentilere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olmasını istemekte. Meral Akşener'in bu konudaki düşüncelerini ise geçtiğimiz günlerde iftar açtıkları Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu'na da ilettiği ifade edildi. Meral Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olmuş ve kendisine aday olup olmayacağı yönünde bir soru sorulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kendisine yöneltilen bu soruya Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve bunun yanı sıra dinlediğimiz zaman çok hoşunuza giden bir durum şeklinde yanıt vermişti.

Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde seçimlerle ilgili olarak ortak bir görüş olması halinde cumhurbaşkanı adayı olurum şeklinde açıklamalarda bulunmuş, Meral Akşener ise bu durum ile ilgili, seçime kadar neler biter neler olur hep birlikte bunları görürüz, şeklinde konuşmuştu.