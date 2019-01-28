Marmaris Belediye Başkanı ve ilçe yönetim kurulu, CHP'den istifa etti (3)

'DİKTATÖR GİBİ YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, istifa dilekçesini Muğla İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini söyledi. Belediye Başkanı Acar, partisinin İlçe Başkanlığı önünde kendisine desteğe ve istifa dilekçelerini vermeye gelen partililere seslendi. 15 yıl CHP'den Marmaris'e hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Başkan Acar, şöyle dedi:

"CHP'li hazır bir belediyenin koltuğuna oturan belediye başkanı olmadım. 54 yıl sonra Marmaris'te CHP'yi sizin desteklerinizle iktidar yapan bir belediye başkanıyım. 2014 yerel seçimlerinden sonra hepinizin bildiği gibi Muğla yönetimiyle ters düştük. Bu, benim kişisel hesabım olmadı. Tüm mücadelemi mensubu olduğum CHP'ye ve sizlerin emaneti ile görev yaptığım başkanlığa adadım. Ama her seferinde bir baskı, bir diktatör gibi yönetim anlayışı ile karşı karşıya kaldık. Halkın menfaatlerini savunurken karşımıza devamlı dayatma yapıldı. Bu 5 yılda sabrımızın sonuna kadar devam ettirdik. Uzlaşı, yaklaşım ve anlayışlı bir yönetici sabrını sonuna kadar gösterdik. Halkımın talebiyle bu seçimde aday olmam istendi. Aday olup, yola çıktık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla CHP İl Başkanı ve milletvekilleriyle dizayn edilerek karşımıza 3 aday daha çıkartıldı. Bunu da anlayışla karşıladık. CHP Genel Başkanı, bizlere, 'Gidin, çalışın, örgütün kirli oyunlarına kulak tıkayın ve başarılı olun, yanınızdayız' dedi. Her ay faaliyet raporlarımızı CHP Genel Merkezi'ne gönderdik ve inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde Türkiye'nin CHP'li belediyeleri arasında ilk 5 sırada, başarılı olarak gösterildik. CHP Genel Merkezi'nde kimse benim için 'Başarısız belediye başkanısınız' diyemez. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla İl Başkanı ve milletvekilleri entrikaları ile bu noktaya gelindi."

'BİRTAKIM ÇIKAR ÇETELERİ LİSTELERDE OYNAMA YAPTI'

"Sadece Marmaris değil Türkiye'nin birçok şehrinde CHP'nin yürüttüğü aday belirleme sürecinde hüsran yaşandı" diyen Başkan Acar, şunları söyledi:

"Bize 3 gün önceden, 'Tek aday sizsiniz. Başarılısınız, yola devam' dediler. Ne olduysa bugün sabaha karşı parti içindeki birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı. Benim CHP sevdamı, kimliğimi, kişiliğimi, Genel Başkan ile tartıştırmam. Ancak herkes haddini bilecek. Ali Acar'a güvenenleri yarı yolda bırakacak kadar namert değiliz. Hiçbir CHP'li kardeşim beni kınamasın. Sonuna kadar sabrettim ve sustum. Bu sorun tek Muğla'nın değil Türkiye'deki CHP'li belediyelerin sorunudur. Bir avuç çıkarcıların yönettiği kaostan başka bir şey değildir."

Konuşma sırasında partililer, Acar'a slogan ve alkışlarla destek verdi. Acar'ın konuşmasının ardından partililer istifa için ilçe teşkilatına gitti. Partililer istifa dilekçelerini partiye bıraktı.



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()



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