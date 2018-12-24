Mansur Yavaş: Teklif getiren partiler arasında AK Parti de vardı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almadığını belirterek, "Hiçbir partiyle 'sürtüşme' içine girmedik. Belki de onun için her partiden 'Bizim adayımız olsun' diye teklif aldık. Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Ankara'da otelde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yavaş, hiç polemiğe girmeden Atatürk'ün başkent olarak emanet ettiği Ankara'yı marka şehir yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Yavaş, bu hedefi hep birlikte ve İYİ Parti'nin desteği ile gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Ankara'nın önümüzdeki 50 yılını planlayıp bununla ilgili çalışmaları da yapıp, belediye içerisinde sistemi buna göre kurup, bir 5 yıl sonra veda ederken Ankara halkına borcumuzu bu şekilde ödeyerek veda edeceğiz" diye konuştu.

'ANKARA'NIN 30-40 YILLIK VİZYONUNU ORTAYA KOYACAĞIZ'

En büyük projelerinin Ankara'yı ulaşımıyla, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olmasıyla 'marka kent' yapmak olduğunu belirten Yavaş ''Özellikle istihdam alanında ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artmasıyla ve öğrencilerin rahat ve konforlu bir şehirde yaşamaları için çaba harcayacağız. Örneğin Eskişehir'de okuyan öğrencilerin bir çoğu daha sonra da 'Ben Eskişehir'de okumuştum' diyerek aldığı hizmetlerle övünüyor. Maalesef Ankara'da böyle bir şey olamadı. Hem öğrencilerin hem kadınların yani tüm yurttaşların gururla yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz. Ama en büyük projelerimizden biri de Ankara'nın önümüzdeki 30-40 yıllık gelecek vizyonunu ortaya koyabilmek olacak'' dedi.

'EKONOMİNİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAĞIZ'

İnsana ve yayaya dayalı bir trafik öngördüklerini ve trafik sorununu bu şekilde çözeceklerini vurgulayan Yavaş, "İnsanların bir çoğunun da meydanlarda yürüyebilmesini istiyoruz. Semtlerden merkeze gelirken herkes kendi arabasını kullanmak durumunda kalıyor. Bunun hem şehre maliyeti hem de o aileye maliyetini rakamlarla ortaya koyacağız. Yapacağımız yürüme yerlerindeki bir çok iş yeri ile de şehir içinde ekonominin gelişmesine katkı sunacağız" diye konuştu.

'AK PARTİ DE TEKLİF GETİRDİ'

2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almadığını belirten Yavaş, "Anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' kampanyalarına da katılarak muhalif tavrımı sürdürdüm. Ancak hiçbir partiyle 'sürtüşme' içine girmedik. Belki de onun için her partiden 'bizim adayımız olsun' diye teklif aldık. Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı" dedi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Mansur Yavaş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantının ardından Anıtkabir'e geçti. Mozeleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Anı Defteri'ni imzalayan Yavaş, daha sonra İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.



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