Malatya'da AK Parti 4, CHP ile MHP 1'er milletvekili çıkardı

MALATYA'da, 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 4, CHP ile MHP ise birer milletvekilliği kazandı.

555 bin 349 seçmenin kayıtlı olduğu kentte 22'si seyyar, 3'ü cezaevlerinde toplam 1999 sandık kuruldu. Malatya'da 1 Kasım 2015'te AK Parti 5, CHP ise 1 milletvekilliği kazandı. Bugün yapılan seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre ise AK Parti'den Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı iken istifa eden Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve MHP'den, Malatya Belediye Başkanı iken 17 Nisan 1978'te evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi.

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69, Muharrem İnce yüzde 22, Meral Akşener yüzde 4, Selahattin Demirtaş ise yüzde 2 oranlarında oy aldı.



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