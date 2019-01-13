Mahir Ünal: Şırnak'ın kaynaklarını Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Şırnak'ta partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademiz ile izin vermeyeceğiz. Oyumuzla sandıkta izin vermeyeceğiz" dedi.31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Şırnak belediye başkan aday tanıtım toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, ilçe başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.Toplantıda konuşan Mahir Ünal, AK Parti olarak, Anadolu'ya yaslanıp dünyaya meydan okuduklarını söyledi. Ünal, emperyalistlerle beraber olup Anadolu ile savaşmadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Bunlar, bölgeyi çukurda, hendekte boğmak isteyenler emperyalist güçlerin kafesine düşmüş kekliklerdir. Biz yaşatmak istiyoruz, onlar öldürmek istiyorlar. Biz inşa etmek istiyoruz, onlar yıkmak istiyorlar. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diyoruz, onlar genç kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyorlar, yok ediyor ve adeta tüketiyorlar. O yüzden kardeşlerim, ben tek bir şey söyleyeceğim. aynı imanın, aynı derdin, aynı davanın bin yıldır bu topraklar üzerinde verilen kardeşliğin mücadelesini veriyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, ister Türk, ister Kürt, ister Laz, ister Çerkez, ister Süryani, ister Alevi olsun, biz diyoruz ki; 81 milyon tek yürek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız."'İRADESİ OLMAYANANI, SİYASETİ OLMAZ'Ünal, iradesi olmayanların siyasetinin olmayacağına vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şimdi 31 Mart yerel yönetimlerinde de biz durmak yol devam diyeceğiz. Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademiz ile izin vermeyeceğiz. Oyumuz ile izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim size soruyorum, iradesi olmayanın siyaseti olur mu? Olmaz, siyaset irade işidir. Neden, çünkü siyaset, milletin iradesini sandıkta teslim alıp, temsil etmektir. Bugün bunlar oy aldıkları insanları mı temsil ediyorlar, yoksa dağda kalbi ve kafası 40 yıldır betonlaşmış terör baronlarını mı temsil ediyorlar? Bunlar asla oy aldıkları insanları temsil etmiyorlar. Onların bir iradesi yok. Keşke bir iradesi olsa, keşke bunlar siyaseti milletin iradesi ile yapsalar, bunlar keşke siyaseti milletin talepleri ile, toplumsal ihtiyaçlar ile yapsalar. Maalesef kardeşlerim bunlar bir iradesi yok. Bunların iradesi olsaydı, bölgenin sokaklarını çukura çevirip, el yapımı patlayıcılar ile doldurup şehirlerimizi, geleceğimizi yok etmezlerdi. Çocuklarımızın geleceğine suikast düzenlemezlerdi. Ama ne oldu? Onlar yıktı, AK Parti yaptı, AK Parti teşkilatları yaptı, bu millete aşık olan sizler yaptınız."ŞIRNAK'TAKİ EĞİTİME 800 MİLYON LİRA AYRILDIMilli Eğitim Bakanlığı'nca Şırnak'taki okullara 800 milyon lira ödenek verildiğini ifade eden Ünal, "Biz Şırnak’ta huzur olsun istiyoruz. Şırnak’ta yaşayan kardeşlerimiz, güven ve huzur içerisinde istikrar ile yaşasın istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Soruyorum çok şey mi istiyoruz? Huzur istiyoruz, güven istiyoruz, ekmeğimize, aşımıza çiyanlar zehir doğramasın istiyoruz. Biz artık Şırnak’ta terör, şiddet, huzursuzluk istemiyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirme, okullarımızın, eğitim kurumlarımız ayakta olsun istiyoruz. Tek bir rakam vereceğim. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Şırnak’taki okulların yapımı için ne kadar para ayırdı biliyor musunuz? 800 milyon para ayırdı Milli Eğitim Bakanlığımız sadece okullar için" dedi.Ünal, konuşmasının ardından AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Habip Aşan, Cizre Belediye Başkan Adayı Eşraf Müjde, Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Bahattin Aktuğ, İdil Belediye Başkan Adayı İsmail Genç, Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, Uludere Belediye Başkan Adayı Sait Ürek'i partililere tanıttı.

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