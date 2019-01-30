Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın Ankara'da düzenlenecek belediye başkan adayları tanıtım toplantısında 'Cumhur İttifakı' kapsamındaki MHP adaylarının yer almayacağını, sadece AK Parti adaylarının tanıtılacağını söyledi. Ünal, toplantıda 11 maddelik seçim manifestosunun da açıklanacağını belirtti.AK Parti'nin yerel seçim manifestosunun açıklanacağı ve belediye başkan aday tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Salonun dört bir yanına 'Gönülden yaparsan gönüller kazanır', 'Değer üreten şehirler', 'Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği', 'Önce millet, önce memleket', 'Memleket işi, gönül işi', 'Ak gençliğin enerjisi, Türkiye'nin geleceği', 'Ben değil, biz olacağız istikbale koşacağız' yazılı afiş ve pankartlar asıldı.'MANİFESTONUN ÖZETİ 11 MADDE'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, salonda son hazırlıkları yerinde inceleyerek basın açıklaması yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 maddelik seçim manifestosunun açıklanacağını, AK Partili belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağını söyledi. Ünal, "AK Parti klasiğine dönüşen seçim manifestomuzu yarın cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Aynı zamanda toplu aday tanıtımımızı yapacağız. Büyükşehir, il, ilçe ve belde adaylarımızın tanıtımı yapılacak. Kampanya lansmanımızı da gerçekleştirmiş olacağız yarın. Manifestonun özeti 11 madde. Özellikle Cumhurbaşkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığıyla ilgili yaklaşımlarını açıklayacak" dedi.'1,5 MİLYON TEŞKİLAT MENSUBU İLE DİJİTAL KAMPANYA OLACAK'Mahir Ünal, seçim kampanyasının dijital platformda ağırlıkta olacağını bildirerek şöyle konuştu:"Daha önce de söylediğimiz gibi klasik kampanyalar, yerini dijital platformların ağırlıkta olduğu kampanyalara bırakıyor. Geçmişte seçim kampanyalarımızı 3- 4 ay öncesinde çalışmaya başlardık. Geçmişte seçimin gündemini, psikolojisini daha çok televizyon ve gazeteler belirlerdi. Sandığa kadar pek değişmezdi. 2014 seçimlerinden sonra seçimin gündem ve psikolojisi değişiyor gün be gün. Bu değişimin temel sebebi sosyal ağlar, anlık iletişim ve dijital platformlarda hızlı bilgi alışverişinin ortaya çıkardığı gündem. İki genel merkez ile çalışacağız. Biri gerçeklikteki genel merkezimiz. Bir de sanal ortamdaki genel merkez. 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun hızlı şekilde veri alışverişinde bulunduğu, sosyal ağlar üzerinden mahalleye varıncaya kadar ortak iletişimin kurulduğu dijital kampanya olacak."'KAMPANYA ÇEVRE DOSTU'Mahir Ünal, kampanyanın aynı zamanda çevre dostu olduğunu bildirerek şöyle devam etti:"Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan bir kampanya olması. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Bu gece 12.00'de akadaylar.com üzerinde seçim kılavuzu, kurumsal kimlik ve seçim müziklerimiz olacak. Bütün teşkilatlarımız bulundukları il ve ilçelerde nasıl seçimi yürüteceklerini görecekler. Seçim kılavuzu üzerinde iki fazımız olacak. Birisi 1-18 Şubat arasında. İkincisi 19 Şubat- 31 Mart arasında olacak. Bu zaman içinde yine televizyon, gazete ve açık havayı kullanacağız. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda AK Parti teşkilat mensupları mesajlarını verecek."'SLOGANI CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK'Mahir Ünal, seçim kampanyasının ana sloganının sorulması üzerine, "Bu kampanyada bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanya yaptık. Onun sloganı 'Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket'ti. Yarın cumhurbaşkanımız içeriğini açıklayacak" dedi.'40 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ'Mahir Ünal programda, 81 ilden belediye, ilçe, belde adaylarının tanıtılacağını belirterek, "81 ilden teşkilat mensuplarımız geliyor. Belediye başkan adaylarımız belde, ilçe adayları geliyor. Onlarla beraber teşkilat mensuplarımız, adayların yakınları geliyor, 40 bin kişiyi ağırlayacağız. Zeminde belediye başkan adaylarımız ve milletvekillerimiz olacaklar. Bakanlar, MYK, MKYK, kurucu üyeler olacak. Diğer teşkilatlarımızı tribünlerde ayrılan yerlerde ağırlayacağız" şeklinde konuştu.'SADECE AK PARTİLİ ADAYLAR TANITILACAK'Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı'nın adayları da gelecek mi?" sorusuna, "Yok, sadece AK Parti adaylarını burada tanıtacağız. '81 il' dedim; çünkü mesela Adana'da bizim ilçe belediye başkan adaylarımız var, onlar gelecekler. MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı. AK Parti aday tanıtımında, sadece AK Parti adayları tanıtılacak" diye konuştu.'BİNALİ BEY TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU'Mahir Ünal, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılacağı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Bu konuda geçmişte yaşanan süreçte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Bu Binali Bey üzerinden özellikle CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyon. Meclis Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Bey, bu tartışmalara açıklamasıyla son noktayı koydu" dedi.

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