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Lazkiye'den gelip tatil beldelerine sızmaya çalışıyorlar

TBMM içişleri Komisyonu'nda ki çalışmalara katılan İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlar hakkında ilgi verdi.

05 Ekim 2017 Perşembe 13:48
Lazkiye'den gelip tatil beldelerine sızmaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu'nda Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçleri ve PKK terör örgütü mensupları arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK terör örgütü liderlerinin talimatı üzerine teröristler, Suriye'nin liman kenti Lazkiye'den Ege ve Akdeniz açıklarından gelip buradan Muğla, Fethiye gibi tatil beldelerine sızma hareketinde bulunuyorlar" açıklamasında bulundu.

"ÖRGÜT YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRDİ"

Açıklamasına şu şekilde devam eden Bakan Soylu, "Terör örgütünün bu yeni yönteminin önünü kesmek için tüm güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Örgütün önünü her seferinde tıkadıkça yeni tehditler ile karşımızda çıkmaktadır" dedi

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