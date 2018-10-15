Kuveyt'te, Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasında beşinci siyasi istişare turu

ANKARA () - TÜRKİYE ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin beşinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid Ali Saad El Kubeyizi’nin eşbaşkanlığında bugün Kuveyt’te gerçekleştirilecek.

Toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anılan siyasi istişare toplantısı vesilesiyle ülkemizle Kuveyt arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, gündemdeki bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ülkemizde gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) 2. Toplantısının hazırlıklarının ele alınması öngörülmektedir" denildi.



