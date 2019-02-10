Kurtulmuş: Tek dertleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (2)

MAHALLE TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı’nın ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, "Bazıları şimdi beka meselesi nereden çıktı diyorlar. Türkiye’nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkan adayları, mahalle temsilcileri ve partililerine bu seçimde insanların önce gönüllerini kazanma çağrısında bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Memleket işi gönül işi. Hani diyor ya Allah dostu ‘Hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir.’ Yollar yaparsınız, hastaneler yaparsınız, havaalanları yaparsınız, hızlı trenler yaparsınız, nitekim AK Parti bunların hepsini yaptı. Bunları yapmak millete hizmet etmek boynumuzun borcu milletin bize verdiği vazifedir. Ama insanların yollarını altınla kaplasanız bile, eğer insanların gönlüne girmiyorsanız aslında o gönüllerine giremediğiniz insanları kalıcı olarak yanınızda tutamıyorsunuz demektir. Oy almak kolay bir iştir; zor olan gönüllere girmek, insanların gönlüne ve zihnine bir kardeşi olarak sahip olabilmektir. Bizim sizlerden istediğimiz; bu seçim kampanyasında insanlara sadece oyunuzu bana verin, AK Parti'ye verin, adayımıza verin demeniz değildir. İnsanların gönlünü almanız, insanların zihinlerini bu asil davanın etrafında bütünleştirmeniz, insanlarımızı yeniden güçlü büyük Türkiye etrafında toparlamaya çalışmanızdır. Sizden beklediğimiz insanlarımızın gönüllerini kazanarak, Türkiye’nin cümle aleme karşı verdiği bu büyük varoluşu mücadelesinde safımızı çoğaltmanız, safınızdaki insanları arttırmanızdır. Bu seçim insanların hem gönlünü alacağız, hem gönüllerine gireceğiz, sonucunda da oylarını alacağız. Açık ara birinci parti olacağız ve Türkiye’de yerel iktidarları da AK Parti'li adaylarımızla birlikte yürüyeceğiz."

'BAZILARI DİYOR YA ŞİMDİ BEKA MESELESİ NEREDEN ÇIKTI DİYORLAR'

Konuşmasında muhalefet partilerinin beka meselesi eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, "Bazıları diyor ya şimdi beka meselesi nereden çıktı diyorlar. Bunu diyenler var. Gelin filmi biraz geriye alın, çok geriye de değil 2013’e, 27 Şubat 2013 MİT krizi. Eğer MİT krizinde MİT’in başkanı ya da başkan yardımcısını FETÖ'cü savcılar ve polisler marifetiyle sorguya götürselerdi; o gün ya da o günlerde AK Parti iktidarı düşerdi. Arkasından 17-25 Aralık, özellikle 24 Aralık gecesindeki tasarladıkları operasyonları yapsalardı bugün biz burada bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Gelin arkasından mayıs ayındaki Gezi Parkı olaylarına. Az evvel gördünüz, o gezi parkı olaylarında bir özgürlük mücadelesi diye takdim edilen gezi parkı olaylarında Türk bayrağını yakan hainleri gördünüz. Terör örgütünün paçavralarını ya da örgütün liderlerinin resimlerini meydanlara asan insanları gördünüz. Duvarlara zülüm 1453’te başladı yazanları gördünüz. Eğer Gezi Parkı ferasetle söndürülmeseydi; o yangın belki Türkiye’nin her tarafını saracaktı. Hendek olayları, direkten döndük. Hatırlayın Yasin Börü ve arkadaşlarının; gencecik insanların nasıl haince şehit edildiğini gördük. Gelin kur operasyonları; eğer geçtiğimiz Kurban Bayramından önceki hafta dolar 8 TL’ye kadar çıksaydı; hedefleri oydu. Ondan sonra durdurmak çok zor olabilirdi. Gelin ondan önce hep beraber yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bütün bunların hepsi bir kapıya çıkıyor; Türkiye’de uyanık olmazsak, diri olmazsak, zinde olmazsak, oynanan oyunları bozacak ferasetle donanmazsak, Türkiye’nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir. Bu beka meselesini inşallah bu sandıklarda da bir kere daha aşacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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