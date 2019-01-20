Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır

BURAK GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()- AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu belirterek, "Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi ortaya koyacağız" dedi.

AK Parti’nin Çanakkale merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Anafartalar Spor Salonu’nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan, eşi Kevser Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Pati İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Yıldıray Ölçek, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Törende, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ile AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, birer konuşma yaptı.

Ardından kürsüye AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan çıktı. Turan konuşmasında, "Çanakkale bugün ayrı bir heyecanlı, gururlu. Genel seçimler geride kaldı. Beş sene artık bizler iktidardayız. İstiyoruz ki genel seçimlerde ortaya çıkan tablo, Cumhur İttifakı'nın ruhuyla beraber, yerel seçimlerle beraber uyumla Çanakkale’de devam etsin. İstiyoruz ki, yerelde de Ak Parti iktidarda olsun ve gelecek 5 yılı hep beraber şekillendirelim. Bazı adaylarımızla yollarımızı değiştirdik. Ama yaptığımız iş dava bilinciyle yapılıyorsa hepsi değerlidir. Biz başkan değil kardeş, yoldaş seçilmeye adayız. Mütevazılıkla, samimiyetle gönül belediyeciliği diyoruz. Bu bir dava hareketidir" dedi.

‘ÇANAKKALE OSMANLI MÜLKÜNÜN ÖZETİDİR’

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise "Çanakkale 20 milyon metrekare Osmanlı mülkünün özeti olan bir kenttir. Çanakkale destanların, hedeflerin kentidir. Çanakkale sadece burada 253 bin şehidimizin kanıyla yazılmış bir destan değil, Çanakkale aynı zamanda gelecek asırlara aktardığımız bir milli hedefimizdir. Taşı ve toprağıyla kahraman olmuş bir şehrimizdir. Bize bıraktıkları bu mirasın yalnızca bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik destanı olduğunu biliyoruz. Çanakkale kahramanlık destanı olduğu kadar, bu milletin birlik ve beraberlik ve geleceğe doğru kol kola yürümesinin destanıdır. Allah Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdadımızın yolundan bizi asla ayırmasın" diye konuştu.

‘TÜRKİYE GEÇİLMEZ DİYEN BİR ŞEHİRDİR’

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Çanakkale, Çanakkale geçilmezden sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türkiye geçilmez diyen bir şehirdir. Bütün Çanakkalelileri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale, İstanbul’un muhafızı olan bir kenttir. Çanakkale dün de İstanbul’un muhafızıydı, bugün de İstanbul’un muhafızıdır. Çanakkale’yi, o suları kan dolu bir zamanlar boğazı, dar olan bu boğazı, şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü’yle geçiyoruz, kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hedefleri birbirine bağlıyoruz. Umutları birbirine bağlıyoruz" dedi.

MEVCUT BELEDİYE BAŞKANINA PİLAV ELEŞTİRİSİ

Çanakkale’nin yerel yönetimlerde hizmet alamadığını belirten Kurtulmuş, "O da AK Parti’nin kabahati değildir. 15 yıldır burada belediye verilen kişiler, zatlar maalesef millete hizmet yerine etli pilav dağıtma telaşı içinde oldu. Neden olduğunu biliyorsunuz, siyasi polemik olmasın diye söylemiyorum. Falanca terör örgütüne müzahir olan parti barajı geçti diye bu etli pilavı dağıttığı söylendi, sonradan her ne kadar düzeltmeye çalışsa da. Biz işimize bakacağız. İnşallah Ayhan Gider kardeşimiz gelecek, inşallah eski yönetim anlayışı bir kenarda bırakılacak, kimseyi ayırmadan, Çanakkale’nin bütün insanlarına milli birlik ve beraberlik ruhuyla en güzel hizmetleri sunacağız. Çanakkale’yi Ayhan Gider’e emanet ediyoruz, Ayhan Gider’i de siz Çanakkalelilere emanet ediyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ’NİN 5 ÖZELLİĞİ

AK Parti’nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi ortaya koyacağız. AK Parti’nin bazı özellikleri var, Eğer bunları unutursak, siyasette yolumuzu kaybederiz. AK Parti’nin 5 tane özelliği var. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye Partisi’dir. AK Parti bir dünya partisidir" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Çanakkale merkez, ilçeler ve beldelerdeki başkan adaylarının isimlerini tek tek okuyarak, sahneye davet etti. Aday tanıtımı, adaylarla çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti’nin Çanakkale belediye başkan adayları şöyle:

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, Ayvacık Mehmet Ünal Şahin, Bayramiç Sadettin Arslan, Biga Bülent Erdoğan, Bozcaada Erdoğan Madak, Çan Abdurrahman Kuzu, Eceabat Adem Ejder, Ezine Güray Yüksel, Gelibolu Bülent Çetin, Gökçeada Muzaffer Dağlar, Lapseki Eyüp Yılmaz, Yenice Veysel Acar.



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