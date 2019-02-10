Kredi işlemlerine ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de

BANKALARIN kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde ise şöyle:“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”