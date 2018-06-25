Kocaeli'de AK Parti 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP birer vekil çıkardı

KOCAELI'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1 ve HDP 1 milletvekilini meclise gönderdi.Kocaeli daha önce meclise 11 milletvekili gönderirken, bu seçimde ise 13 milletvekili gönderdi. AK Parti'nin 7, CHP'nin 3, MHP'nin ise 1 milletvekili bulunuyordu. Bu seçimde ise AK Parti 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1 ve HDP 1 milletvekilini meclise gönderdi. AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olan 11'inci sırada bulunan Elifnur Bayram ile İYİ Parti'nin ikinci sırada bulunan milletvekili adayı Ali Türkşen milletvekili seçilemedi. HDP'den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaparken, KHK ile meslekten ihraç edildi. Özel bir hastanede mesleğine devam eden Gergerlioğlu, HDP'den milletvekili seçildi.AK PARTİ'Lİ VEKİLLERFikri Işık: 1963 Gümüşhane doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu. 23, 24, 25, 26'ncı dönemlerde milletvekili seçildi. Son olarak Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Işık, evli ve 4 çocuk babası.Radiye Sezer Katırcıoğlu: 1965 Malatya doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 25 ve 26. dönem milletvekili. İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evli ve 2 çocuk annesi.Cemil Yaman: 1970 Ağrı doğumlu. İşletme Fakültesi mezunu. Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını yaptı. 2009-2014 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı. 26. dönem milletvekili. Evli ve 4 çocuk babası.Mehmet Akif Yılmaz: 1975 Ankara doğumlu. Eğitimci, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.İlyas Şeker: 1960 Erzurum Şenkaya doğumlu. Harita Kadastro Yüksek Mühendisi. 2011 yılında milletvekili, orta düzeyde İngilizce bilen Şeker, evli ve 3 çocuk babası.Sami Çakır: 1958 Of doğumlu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. 26. dönem milletvekili.Emine Zeybek: 1967 Trabzon doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, iki çocuk annesi.CHP'Lİ VEKİLLERFatma Hürriyet Kaplan: 1982 Çerkezköy doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, 25 ve 26. dönem milletvekili, evli ve 1 çocuk annesi.Haydar Akar: 1963 İzmit doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu. 24, 25, 26'ncı dönem milletvekili, 2 çocuk babası.Tahsin Tarhan: 1964 Gümüşhane doğumlu. Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Organizasyon Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. 26. dönem milletvekili. İyi düzeyde İngilizce bilen Tarhan, evli ve 3 çocuk babası.MHP'Lİ VEKİLSaffet Sancaklı: 27 Şubat 1966'da Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğdu. Eski futbolcu. 26. dönem milletvekili.HDP'Lİ VEKİLÖmer Faruk Gergerlioğlu: 1965 doğumlu. Doktor. Evli, 3 çocuk babası. İngiliz ve Arapça biliyor.İYİ PARTİLİ VEKİLLütfü Türkkan: 1959'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulunu, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü tamamladı. İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babası.

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