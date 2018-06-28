Kırşehir milletvekilleri mazbatalarını aldı

KIRŞEHİR'de, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde AK Parti'den seçilen Mustafa Kendirli ile CHP'den Meclis'e girmeye hak kazanan Metin İlhan, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.

Kırşehir'de mazbata almaya ilk AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli gitti. 24 Haziran seçimlerinde 139 bin 890 geçerli oydan 57 bin 230'unu alarak milletvekili seçilen Mustafa Kendirli; AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, diğer ilçe başkanları, belediye başkanları ve kalabalık bir partili grubuyla İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Kendirli, adliye binası önünde toplu fotoğraf çekiminden sonra parti il merkezine giderek tebrikleri kabul etti. Burada konuşan Mustafa Kendirli, Kırşehir halkına teşekkür etti. Kendirli, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakımız Meclis'te ezici bir çoğunluk aldı. Milletten aldığımız güçle AK Parti yine birinci olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan yine birinci olmuştur. Hem Cumhurbaşkanını seçmekten hem de Cumhur İttifakı'nın Meclis'te gerekli çoğunluğu almış olmasından dolayı Allah'a hamdediyorum. Kırşehir dünya lideri, yeni hükümet sisteminin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güç verdi. Allah hepinizden razı olsun. Biz size bir şey söylemiştik. 'Başkomutanı askersiz bırakmayın' demiştik. Şükürler olsun ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletini kimsenin sökemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Beni de Kırşehir'de milletvekili seçtiniz. Partimizin çeşitli kademelerinde hizmet verdim. Şimdi ise bu tecrübeyle iki kişilik çalışarak şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Hayallere ve umutlara girmeye devam edeceğiz. Size hangi sözü vermişsek size ve şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sonuç, teşkilatlarımızın tabandan tavanına kadar tüm kademelerinin birbirine inanmasının, güvenmesinin sonucudur. Kırşehir'de ve ülke genelinde herkes en samimi duygularla oyunu kullanıp Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır. Meclis'te yemin ederek göreve başladıktan sonra Kırşehir'e ve hemşehrilerime en iyi hizmeti vermek için çalışacağım."

Öğleden sonra ise CHP'den Kırşehir milletvekili seçilen Metin İlhan, CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Gazi Özer ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'de 36 bin 92 oyla 16 yıl sonra CHP'den milletvekili seçilen Metin İlhan, "Kırşehir'de partimiz ne yazık ki 16 yıldır milletvekili çıkarıp Meclis'e gönderememişti. 24 Haziran seçimlerinde adaylarımız ve bizler çok çalışarak, seçmene partimizin politikalarını ve projelerini anlatarak destek istedik ve onlar da bizlere güven duyarak oy verdi. Tabii gönlümüz iktidar olmaktı ama halkımızın tercihi, yine muhalefet görevi verdi. Bizler bundan sonraki süreçte daima takipçi ve denetleyici olacağız. Meclis'te Kırşehir'i en iyi şekilde temsil ederek, Kırşehirimize elimizden gelen tüm çabayı harcayacağım. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



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