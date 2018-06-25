Kırşehir'de Ak Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkardı

KIRŞEHİR'de 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 milletvekili çıkardı.

Ak Parti'den milletvekili seçilen iş adamı Mustafa Kendirli, 1975 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. 18 yaşındayken Anavatan Partisi ile siyasi hayatına bayladı. Ak Parti’nin kuruluşundan itibaren teşkilatların her kademesinde görev aldı. 2015 yılında Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. 2,5 yıl süreyle bu görevde bulundu. Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası Üyesi olan Mustafa Kendirli işletmeciliğin yanı sıra inşaat ve otomotiv sektöründe de faaliyet gösterdi. Evli ve dört çocuk babası Mustafa Kendirli, orta derecede İngilizce biliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilen doktor Metin İlhan, 1972 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kırşehir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl Fırat Üniversitesi’nde Dahiliye Bölümü'nde ihtisasına başladı. Ardından ihtisasını tamamladıktan sonra 2000 yılında Mucur Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak göreve başladı. Aynı hastanede 5 yıl süreyle başhekimlik görevinde bulundu. 2009 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak göreve başladı. Daha sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne geçen Yrd. Doç. Dr. Metin İlhan, evli ve üç çocuk babası.



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