Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP’den istifa etti

KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.Kırklareli Belddiye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde hem Kırklareli’de hem de yıllarımı verdiğim partim CHP’de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum" dedi. Kesimoğlu, yaşanan süreç ile ilgili 14 Şubat Perşembe günü, saat 14.00’te makamında basın toplantısı düzenleyecek.ADAY GÖSTERİLMEMESİNİ 'KILIÇ YARASI' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİCHP, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, geçen ay Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir kopyasını yatırdığı evin bulunduğu Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlemiştiMehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" diye değerlendirmede bulunmuştu.

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