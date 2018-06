Kırıkkale’de AK Parti, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı

KIRIKKALE’de Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nde AK Parti, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı. AK Parti Kırıkkale’de geçen dönem 3 milletvekiline sahipti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nde Kırıkkale’de AK Parti’den Ramazan Can, CHP’den Ahmet Önal ve MHP’den Halil Öztürk milletvekili seçildiler.



Ramazan CAN (AK Parti): 20 Nisan 1970'te Kırıkkale'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Makine ve Kimya Endüstri Kurumunda işçi olarak çalıştı. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kırıkkale’de bir süre serbest Avukatlık yaptı.

Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AK Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı, Denizcilik İşletmeleri AŞ Denetim Kurulu, Fintek AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Telekom AŞ Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Kırıkkale 22.,24. ve 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili görevlerinde bulunan Ramazan Can TBMM de Adalet Komisyon Üyeliği Güvenlik İstihbarat Komisyon Sözcülüğü ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı, Dilekçe Komisyonu Kâtip Üyesi ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Can, evli ve 4 çocuk babasıdır.



Ahmet ÖNAL (CHP): 1983 yılında Kırıkkale’de doğan Önal, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Önal, halen Kırıkkale’de serbest avukatlık yapmakta. Partide il başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Önal, evli ve 2 çocuk babası.



Halil ÖZTÜRK (MHP): 12 Temmuz 1975'te Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sulakyurt'ta tamamlayan Öztürk, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara'da serbest avukat olarak çalışan Öztürk, 21 Mart 2015'te yapılan 11. MHP Olağan Büyük Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçildi. Orta derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babası.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×