Kilis'te 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı

KİLİS, () - KİLİS'te, TBMM 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.

85 bin 616 seçmenin kayıtlı olduğu Suriye sınırındaki Kilis'te; 6'sı seyyar, 3'ü cezaevinde olmak üzere toplam 367 sandık kuruldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin, 2 milletvekilliğini elde ettiği Kilis'te, bu seçimde de kesin olmayan sonuçlara göre, kayıtlı 85 bin 616 seçmenden yüzde 51.13'ü AK Parti'den, yüzde 20.15'i MHP'den, yüzde 14.19'u CHP'den, yüzde 9.98'i İYİ Parti'den ve yüzde 1.14'ü ise HDP'den yana tercih kullandı. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin mevcut milletvekili ve birinci sıra adayı Mustafa Hilmi Dülger ile ikinci sıra adayı Ahmet Salih Dal, TBMM'de Kilis'in yeni temsilcileri oldu.

Kilis'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70.82, Muharrem İnce yüzde 18.56, Meral Akşener, yüzde 8.55, Selahattin Demirtaş ise yüzde 1.03 oranında oy aldı.



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