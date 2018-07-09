Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Mazeret Sundu Dava Karara Kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon liralık tazminat davasının 5. celsesi görüldü

YENİDEN REDDİ HAKİM TALEP ETTİ

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile Özdemir Bayraktar'ın avukatları Abdullah Demirhan ve Fatih Bilal Danalıoğlu katılırken, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik yeniden reddi hakim talebinde bulundu. Öte yandan avukat Çelik bel ağrısı nedeniyle mahkemeye mesleki mazeret sundu. Duruşmada söz alan davacı avukatları reddi hakim talebinin reddini istedi. Mahkeme hakimi Memun Kılıç, hakimin reddi talebini reddetti.

' KOSKOCA GENEL BAŞKANIN BİR SÜRÜ AVUKATI VAR'

Söz alan avukat Ferah Yıldız ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sunduğu mazereti kabul etmediklerini belirterek, “Koskoca genel başkanın bir sürü avukatları var. Verilen mazeret davayı uzatmaya yöneliktir” dedi.

MAZERETİ KABUL ETTİ

Mahkeme hakimi, avukat Çelik'in sunduğu mazeretin ekindeki sağlık raporunu da dikkate alarak mazereti bir defaya mahsus kabul ettiklerini belirterek, duruşmayı erteledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:37