Kılıçdaroğlu’na Çok Sert Sözler

İşte Mahir Ünal'ın açıklamasından satır başları:Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum.Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli savunma Bakanımız ve MİT başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır.Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız.Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. artık siyasetin konusu değildir.Yakında öyle inanıyorum ki CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 16:22