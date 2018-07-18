Kılıçdaroğlu’na Büyük Tazminat

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, Özdemir Bayraktar'ın avukatları Abdullah Demirhan ve Fatih Bilal Danalıoğlu ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Davacılar avukatı Ferah Yıldız, olayın iftira ve hakaret boyutuyla ele alınmasını istediklerini söyleyerek, “Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında, bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır” dedi. Avukat Yıldız, yurt dışına milyonlarca lira para transferinin ispatlanamadığını söyledi.

‘TARİHE DÜŞECEK HUKUKSUZLUKLAR YAPILDI'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemede davanın en başından bu yana Türk yargı tarihine geçecek şekilde hukuksuzluklar yapıldığını belirterek, “Bu hukuksuzlukları tarihe not düşmek amacıyla hem sunmuş olduğumuz dilekçelere dayanarak hem de tutanaklara geçirilmesini sağlayarak hukuksuzluk gerçeğinin bilinmesini istedik. Davacılardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı olarak nesnel davranamayacağı düşüncesini ortaya koyduk. Buna dayalı olarak haklı ve yerinde somut dayanakları bulunan gerekçelerle birlikte hakimin reddi yoluna başvurduk. Yine hukuksuz bir şekilde taleplerimiz reddedilmiştir” dedi.

‘KEMAL BEY'İN DE TAYYİP BEY'İN DE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Verilecek kararın belli olduğunu söyleyen avukat Çelik cübbesini çıkararak salonu terk etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Memun Kılıç, “Hem Kemal Bey'in hem Tayyip Bey'in başımızın üstünde yeri var. Cübbe çıkarılmaz. Makam terk edilir mi? Kemal Bey'in milyonlarca seveni var. Bir siyasi partimizin genel başkanı. Ben korkan biri değilim. Sizi kişisel olarak çok seviyorum. Ben İzmirliyim. İzmir, Kemal Bey'in kalesidir. Müvekkillerinizin ağırlığına uygun davranın” ifadelerini kullandı. Avukat Çelik ise mesleğimi yapamadığını belirterek, “Duruşmadan çıkma irademi kullanmak istiyorum” dedi.

‘SAVUNMA SINIRI AŞILARAK HAKARET EDİLDİ'

Bir algı operasyonu yapıldığını söyleyen avukat Yıldız, “Müvekkillerime savunma sınırı aşılarak hakaret eden karşı taraf vekili hakkında şikayet hakkımızı saklı tutuyoruz. Davayı farklı yerlere çekerek yine mağdura oynamaya çalışmaktadır” dedi.

DURUŞMAYA ARA VERDİ

Görevini yapamadığını söyleyen avukat Çelik, tekrar cübbesini çıkararak salonu terk edeceğini söyledi. Mahkeme hakimi ise, “Benim 3 katım hakimlik yapmış birisiniz. Genel başkanınız milyonlarca kişi tarafından sevilen biridir. Yine de salonu terk etme iradesi size ait” diyerek duruşmaya ara verdi.

359 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

Yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından başlayan duruşmada, Çelik cübbesini çıkararak salonu terk etti. Kararı açıklayan mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak'a 22 bin lira, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22 bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak'a 14 bin lira, Ziya İlgen'e 14 bin lira, Osman Ketenci'ye 13 bin lira, Orhan Uzuner'e 13 bin lira olmak üzere toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 13:20