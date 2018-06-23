Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (FOTOĞRAF)
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(FOTOĞRAF)