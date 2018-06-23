Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

  ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (FOTOĞRAF) 

Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

 

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(FOTOĞRAF) 

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