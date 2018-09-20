Kılıçdaroğlu: Köylü milletin efendisiydi, tefeci milletin efendisi oldu (3)

BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.