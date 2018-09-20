BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu: Köylü milletin efendisiydi, tefeci milletin efendisi oldu (3)
BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na,...
BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
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