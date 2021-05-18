Kılıçdaroğlu Konuştu! Gündeme Dair Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu konuşmada İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail'in yapmış olduğu şeyin bir katliam olduğunu belirtti. Bu durumda dünyanın demokratların ise ne yaptığını soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumu neden engellemediklerini, orada ölen her çocuğun sorumluluğunun tüm dünya vatandaşlarına ilgilendirdiğini ifade etti. Hükümete de ekonomi açısından bir eleştiride bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir devlet yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman gerçekleşmediği ne ve bu ülkenin onuru ile oynar noktaya geldiklerini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 17 günlük tam kapanma dönemi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen Partisi'nin toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP lideri yapmış olduğu grup konuşmasına bu sene şampiyon olan Beşiktaş'ı kutlayarak sözlerine başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, isteriz ki güzel bir dünyada yaşayalım savaşlar olmasın çocuklar kadınlar ve İnsanlar ölmesin, herkes doğaya saygılı olsun şeklinde ifadeler kullandı. Mescid-i Aksa'da sabah namazının kılınması ardından Filistinlilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve saldırının sonraki süreçte de devam ettiği öğrenildi. 300'e yakın insanın hayatını kaybettiği ve bu insanlar içinde çocukların bulunduğu, İsrail'in yaptığının da bir katliam olduğu söylenildi. Filistinlilerin işgal edilmiş olan topraklarını geri almak istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bunun onların en doğal hakları olduğunu ve kendisine üzenin ise İslam dünyasındaki parçalanmanın olduğunu açıkladı. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi verdiği sırada Türk gençlerinin orada bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Filistin ile tarihi bağlarımız olduğunu ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasının en büyük arzumuz olduğunu söyledi.

Türkiye'de derin sorunlar yumağı içerisinde olduğumuzu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Türk vatandaşlarının derin bir kaygı içinde bulunduğunu ve Türkiye'nin bu girdaptan nasıl çıkacağını konuştuklarını ifade etti. Mutfaklarda sorun olduğunu ve esnafın kan ağladığını, milyonlarca işsizin de evde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tüm bunlar olurken yapılan israfa da vatandaşların isyan ettiğini bildiğini açıkladı.