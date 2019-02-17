Kılıçdaroğlu: İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi?

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım" dedi.

CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı. Salon, parti bayrakları ile süslendi, sahneye dev bir LED ekran yerleştirildi. Salonda üzerinde 'Derman belediyeciliği. Martın sonun bahar' yazılı pankart asıldı. Salonun diğer tarafına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir başka pankart asıldı. Ayrıca, üzerinde 'Bereketli, huzurlu, özgür kentler için' yazılı pankartların da asıldığı görüldü.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ilçe belediye başkan adayları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eşi Gönenç Bilgen Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile çok sayıda davetli katıldı. Protokolde bulunan Deniz Yücel'in oğlu Sarp Yücel, Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, fotoğraf çektirdi. Salonda, 'Hak, hukuk, adalet', 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları atıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sahnelendi.

Salondaki kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine, "İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için bütün İzmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek başladı. İzmir'in Türkiye'nin göz bebeği olan bir kent konumda bulunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi, 8 bin 500 tarihi bağrında taşıyan bir kent. Bu nedenle milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Victor Hugo, 'İzmir prensestir, mutlu ilkbaharlar onun çağrısına cevap verir' der. Biz 'mart ayının sonu bahardır' derken aslında yıllarca önce Hugo'nun söylediğini bir anlamda tekrarlamış oluyoruz. Bahar sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye gelmeli. Tüm Türkiye'de insanlar huzur içinde yaşamalı. Tüm Türkiye bahar içinde olmalı, en büyük arzumuz budur" dedi.

'İNANÇLI VE KARARLI MÜCADELE İNSANI'

Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 15 yıllık süreçte İzmir'e büyük hizmetler yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kocaoğlu, 397 yıl hapisle yargılandı ama diz çökmedi ve boyun eğmedi. Bütün baskılara rağmen İzmir'e hizmet etti, hayatını bir anlamda İzmir'e ve İzmirlilere adadı. Hiçbir belediye başkanın yapmadığı projelerin altına imzasını attı. İstanbul ve Ankara'nın iktidarın desteğine rağmen yapamadığı metroyu inatla yaşama geçirdi. Dolayısıyla Aziz Kocaoğlu sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda inançlı ve kararlı mücadele insanıdır. Hepimizin ona teşekkür borcu vardır. Bizler 12 maddelik yerel yönetim belgesi hazırladık. 12 maddeyi yan yana getirdiğimizde, gördük ki; Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'de hayata geçirdikleridir. Pek çok örnek İzmir'den alınmıştır. Biz İzmir'i ve İzmirlileri önemsiyoruz. İzmirliler tüm Türkiye'ye örnek olmuşlardır."

'KURŞUNDAN SÖZ EDECEKSEN HASAN TAHSİN'İN KURŞUNUNDAN SÖZ EDECEKSİN'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz İzmir'e demokrasinin, sevginin, hoşgörünün kalesi derken, köklerini 8 bin 500 yıllık tarihten alan kültürden dolayı diyoruz. İzmirlilerin kültürü dünyada örnektir. İzmir milli kurtuluş savaşsının da en önemli bölgelerinden biridir. Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkede kurşundan söz edeceksen, Hasan Tahsin'in kurşunundan söz edeceksin. Kalkınmanın düşünsel olarak temellerinin atıldığı yer de İzmir'dir. Büyümenin temellerinin atıldığı yer de İzmir'dir. İktisat kongresi toplandığında ülke nasıl büyüyecek? Bunların hesapları yapılmış, düşüncesi alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. İzmir İktisat Kongresi geleceğimiz için de çok önemli hedefler belirlemiştir. Halkın sesi hakkın sesidir. Buna kulak vermek zorundayız. Kentsel dönüşüm nasıl yapılacak? İstanbul'a, Ankara'ya bakın, tam bir beceriksizlik. İnsanların oturdukları gecekondular da kalmadı. Ortada müteahhit yok. Herkes perişan. Ama aynı şey İzmir'de de Aziz Kocaoğlu hayata geçirdi. İnsanlara, 'Sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır' sözü verildi. Siz kimseye gidip el avuç açmayacaksınız. Aynı süreci yeni büyükşehir belediye başkanımız da yürütecek. Aldığımız mirası daha da ileri taşıyacağız. Süt projesi, kırsal ve kent arasındaki ilişkiler. Tarımda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını yurt dışında örnek gösterdiler."

Bir süre önce Ankara ve İstanbul'da yürürlüğe giren tanzim satış noktalarına dair de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Onlar 1970'lerde kaldılar, şimdi 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. O size bütün ayrıntıları anlatacak. Son 10 yılda üretici kooperatiflerini üye sayısı yüzde 165 arttı. Kooperatif çalışanları yüzde 616 arttı. 2007-2016 arasında ciro yüzde 658 arttı. 2017'den bu yana üreticiye aktarılan para 825 milyon TL, Türkiye'de tarım gerilerken İzmir'de ortalama büyüme yüzde 7,5 oldu. İzmir'de kırsalda kimse ben açım demiyor ama Türkiye'nin diğer yerinde herkes açım diyor. Eylem adamı olacaksınız. Kırsaldan İzmir'e değil, İzmir'den kırsala göç gidiyor. Doğal Yaşan Parkı. Sadece İzmir, Türkiye için değil, tüm Avrupa için en önemli merkezlerindendir. Yapan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi, örnek alınması gereken yer İzmir. Dolayısıyla İzmirlilere şükran borçluyum."

İŞÇİLERE 'CHP'Lİ ADAYLARA OY VERİN' ÇAĞRISI

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "AK Partili belediyelerde çalışan bütün işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum; 2 bin 20 değil, 2 bin 200 TL almak istiyorsan, iş güvenliği istiyorsan, bu seçimde hiçbir çekinceye kapılmadan gideceksin, CHP'li belediye başkan adaylarına oy vereceksin. Seni 2 bin TL'ye mahkum edenlere izin vermeyeceksin. Bunu yapamazsın diyorlardı. Net en az rakam 2 bin 200 TL. İşçi kardeşim bu parayı almak istiyorsan gidip CHP'li belediyeye oyunu vereceksin" dedi.

'35 BİN KONUTA PATATES YARDIMI YAPILIYOR'

Ardından sözü yeniden tanzim satış noktalarına getiren Kılıçdaroğlu, "Tanzim satış diyerek insanları kuyruklara sokuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu modeli zaten uyguluyor. 35 bin konuta, yoksul aileye belirli aralıklarla patates ve soğan teslim ediyor. Onları kuyruğa sokmuyor, her hafta sütü haneye teslim ettiği gibi" dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım."

CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı yönünde eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi 'şununla bununla ittifak yaptınız' diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim vereceksin kardeşim, CHP'ye oy vereceksin. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Herkes kentinde huzur içinde yaşasın istiyoruz. CHP'li belediyelerin olduğu hiçbir yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 30+0 SÖZÜ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise partisinin İzmir belediye başkan adaylarının hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi. Adayların İzmir kültürüne sahip olduğunu ve kentin sokaklarını bildiğini aktaran Yücel, 1 Nisan sabahı İzmir'den tüm Türkiye'ye umut olmak için yola çıktıklarını vurguladı. Yücel, "İzmir'e yıllardır hak ettiğini vermeyen her fırsatta İzmir'i cezalandıra AKP iktidarına inat, belediyelerimiz İzmirlilere başarı ile hizmet etti" diye konuştu. İzmir'e 30+1 yapma sözü veren Yücel, adayların çevresinde kenetlenerek çalışacaklarının altını çizdi. Konuşmaların ardından, adaylar sahneye davet edildi. Kılıçdaroğlu, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak yarışa katılan, önceki hafta da partisinden istifa ederek CHP'ye geçen İsmail Sarı'ya, altıok rozeti taktı.

İZMİR'DE CHP ADAYLARI

CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tunç Soyer

Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya (Mevcut belediye başkanı), Bayındır Belediye Başkan Adayı Ufuk Sesli (Mevcut belediye başkanı), Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuzyılmaz, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ, Beydağ Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar, Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa İnce (Mevcut belediye başkanı), Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar, Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu (Mevcut belediye başkanı), Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan, Kınık Belediye Başkan Adayı Ahmet Özkan, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karakayalı, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı Belediye Başkan Adayı İsmail Uygur, Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz.

Tire'de İYİ Parti'li Atakan Duran, Kiraz'da da yine İYİ Parti'nin adayı olan Mehmet Emin Avşar'ı desteklenecek.



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