Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz (2)

'YENİ MÜCADELENİN EŞİĞİNDEYİZ, KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Eşgüdüm Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP genel başkan yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Çetin Osman Budak ve Seyit Torun, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ile Devrim Kök de katıldı. Toplantıda kadınlar ön, erkekler ise arka sıralarda oturdu. Kadınların 'Durma ilerle kadınlar seninle' sloganıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişeniz olmasın. Bildiğim yoldan ilerleyeceğim, bu ülkeye huzur gelene kadar yürüyeceğim" dedi.

Demokrasiye gerçekten sahip çıkacakların, kadınlar olduğunu belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kadınların geleceği inşa edeceğini söyledi. Türkiye'nin kadınlarının, diğer ülke kadınlarından farkı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kadınları Kuva-yi Milliye'nin en önemli aktörleri olmuştur. Milli mücadeleye katkı vermiştir. 1920'lerde cumhuriyeti kurarken, cumhuriyeti kadın devrimi olarak gördük; çünkü hiçbir kimse padişahın kulu kölesi olmayacaktı. Yurttaş olmanın bilincine ulaşmıştık kadınların verdiği mücadeleyle. Şimdi biz yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. Bu mücadeleyi sadece CHP'li kadınlar olarak yapmayacağız. Kuva-yi Milliye'de nasıl bütün kadınlar ortak mücadeleyi yürüttülerse cumhuriyeti 2019'da demokrasi ile taçlandırmak için bütün kadınları kucaklamalısınız. Bu ülkenin harcında bizim payımız var, diyeceksiniz" diye konuştu.

'DİKTA REJİMİ KURMAK İSTİYORLAR'

Türkiye'nin, kimsenin çiftliği olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu ülke Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu ve milli mücadele verdiği bir ülkedir. Bu ülkenin harcı, acıyla kanla gözyaşıyla yoğrulmuştur. Bu ülkenin harcında kadın- erkek birlikteliği vardır. Bu ülkenin sınırları, ülkelerin lobilerinde büyükelçiliklerde çizilmiş değildir. Ortadoğu'daki birçok ülkenin sınırları cetvelle çizilmiş gibidir. Bizim ülkemizin her karışında acı, kan ve gözyaşı vardır. Milli mücadele bütün mazlumlara örnek olmuştur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Bir dikta rejimi kurmak istiyorlar. Tek adam rejiminin, dikta yönetiminin bu topluma maliyeti çok ağırdır. Kaygımızı, çelik irademizle aşabileceğimiz bir süreci yaşatmak zorundayız. İrademizi güçlendireceğiz ve getirilmek istenen dikta yönetimine karşı en güçlü mücadeleyi sergileyeceğiz."

'16 MİLYON İNSAN YOKSUL'

Mücadelenin baş aktörünün kadınlar olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, kağıt üzerinde kadın hakları olduğunu savunarak, Anayasa'daki ilgili maddeyi okudu. Uygulamada bu eşitliği görmediklerini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Kadınlara bir görev düşüyor. Bütün kadınları siyaset alanına çekiniz. Benim gönlümde yatan bu ülkenin 30- 40 milyon kadını CHP'ye üye olsunlar. Mücadeleyi uzaktan bakarak, yapma şansımız yoktur. Tehlikenin içinde olacaksınız, riskin içinde olacaksınız. Mücadele zor bir alandır. Her eve gireceksiniz, kadınların haklarını anlatacaksınız. Resmi verilere göre, 16 milyon insan yoksul. Yoksulluğu en derinden yaşayan kadınlardır. Bu hanelerin hepsine gireceksiniz ve CHP iktidarında ilk 3 yılda yoksulluğun gömüleceğini anlatmak sizin göreviniz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE 2 D VAR'

Ankara Çankaya'da konuşmanın kolay olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesle ilişki kurmak zorundayız. Hangi partiden olursa olsun, toplumun her kesimini kucaklamak zorundayız. 2019 önümüzde 2 seçenek var, '2 D' var önümüzde. Diktatörlük ve demokrasi, bunlardan birini seçeceğiz. Demokrasi istiyorsak çok çalışacağız. Dikta yönetiminin baskılarını çok iyi biliyorum. Baskı yapacaklarını biliyorum. Üniversite ve sokaklarda, medyada estirdiklerini biliyorum. Haklıyı nasıl haksız konuma getiririz, diye özel mücadele alanları geliştirdiklerini biliyoruz. Biz 2019'da en az yüzde 60 demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak durumundayız. Yüzde 50 artı 1 falan değil. Bu ülkenin insanları hangi partiden olursa olsun demokrasiyi savunuyor. AK Parti'li kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, muhafazakar demokratlar, demokrasiyi savunuyor. Cumhuriyeti 2019 demokrasi ile taçlandıracaksak mücadeleyi birlikte vereceğiz" diye konuştu.

'SPARTAKÜS' VURGUSU

Her yerde huzur olmasını istediklerini vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dikta yönetimi ile ülkenin geleceğinin bir kişiye teslim edilmesi durumunda geleceğin de teslim edileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Ne demek 'Ben her şeyi bilirim?'. O zaman bütün meslekleri, okulları ve branşları kapatalım. Bunun adı 'kölelik düzeni'dir. Spartaküs, baş kaldırmıştı, kölelik düzenine. Biz kölelik düzenini kabul etmek istemiyoruz. Yurttaş arasında ayrım olmasın istiyoruz. Düşüncelerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir; ama bayrağımız ve vatanımız bir. Farklı düşüncelerin dile getirildiği Türkiye istiyoruz. Bunu yapacak olanlar, kadınlar. Kadınların sesi ne kadar gür çıkarsa sonuca o kadar hızlı ulaşırız" diye konuştu.



