Kılıçdaroğlu: Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine devletin fabrikaları verilir (2)

ANKARA DERNEĞİ TOPLANTISINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü'nün Yenimahalle'de düzenlediği toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar eşlik etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önemine değinerek, "Ankara tüm dünyaya hitap eder. Devlet başkanları, parlamento başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar buraya gelir. Ankara’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuva-i Milliye'nin özünü oluşturan kişidir. Biz Ankara’yı güçlendirmek zorundayız. Ankara, Paris, Londra ve Moskova ile yarışmalı" dedi.

'ÖNCE TARİHE SAYGI GEREKİYOR'

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın, 'Ankara’ya neden turist gelmiyor' sözlerini hatırlatarak, "Ankara dünyanın en önemli müzesini barındıran bir ülkedir. Fakat bundan Ankaralıların bile haberi yok. Ankara kalesi dünyanın en önemli kalesi. 1960’lardan beri el atılmamış. Para mı yok? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde para var. Önce tarihe saygı gerekiyor. O tarihe saygıyı kim yerine getirecek? Allah'ın izni ile Mansur Yavaş yerine getirecek" diye konuştu.

'BU SEÇİM, BİR KAVGA SEÇİMİ DEĞİLDİR'

Mansur Yavaş’ı daha bürokratken tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kendisi de Belediye Başkanıydı, o zamandan beri tanırım. Beypazarı’nı, Ankara’dan daha ünlü bir kent haline getirdi. Oysa Beypazarı kadar, Ankara ve ilçeleri de çok önemlidir. Bu seçim, bir kavga seçimi değildir. Kendi kültürümüze, tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Vatandaştan topladığımız paranın hesabını vermek istiyoruz. Bu işin özü kul hakkı yememektir. Ankara’da Mansur Yavaş kazansın derken, Ankaralıların verdiği paranın hesabını vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçmişin hatalarını dile getirmek istemiyorum. Geçmişe değil, geleceğe bakmak zorundayız. Bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği çok önemli" ifadelerini kullandı.

'BİZ DEMOKRASİ ADINA İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

İYİ Parti ile demokrasi adına işbirliği yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile dirsek temasını da demokrasi adına yaptıklarını belirterek, "Sayın Fethi Yaşar başkanımız ne dedi? 'Yarın saat 16.00’da 10 yılın hesabını vereceğim' dedi. Bunu yapan kişi, yürekli bir kişidir. Bunu yapan kişi, hesap vermekten onur duyan bir kişidir. Hesap vermek onurlu bir görev herkes meydana çıkamaz. Hesap vermek için arkasında kara leke olmaması lazım. Yenimahalle’nin eski halini ben çok iyi biliyorum 10 yılda çehresi değişti. İnşallah 5 yılda Ankara’nın çehresi değişecek. Ankara turist kaynayacak. Ankara’nın keçisi var, kedisi var, dört beyazı var. Ankaralılar bile unuttu bunları. Ankara’yı yeşillendirme için yurt dışındaki ağaçları getiriyoruz. Ankara’nın çiftçisi yok mu? Mansur Başkan çok önemli bir şey söyledi, 'Kırsal ile kent arasında sağlıklı bir gelir ilişkisi kuracağım' dedi. Ankara’ya ağaç dikilecekse 'Ankara’dan alacağım' diyor. Kim kazanacak oradaki çiftçi, köylü kazanacak. Bu işin kaybedeni yok. Kazananı var, herkes kazanacak” diye konuştu.

'BUGÜN SOÇİ’LER ANKARA’DA YAPILABİLİRDİ'

Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadıklarını ve nerede bir sorun varsa o sorunu nasıl çözeriz diye düşündüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledim. Ortadoğu’da sorun vardı, nasıl çözülür, 2003 yılında bunları söyledim. Yoksa bugün Soçi'lere gidilmezdi. Bütün o toplantıların tamamı Ankara’da yapılırdı. Biz bunların hepsini biliyorduk. Bir kent nasıl yönetilir onu da çok iyi biliyoruz. Yenimahalle örneği var. Çankaya, Kadıköy, İzmir ve Tekirdağ örneği var. En küçük belediyelerden tutun büyükşehir belediyelerine kadar söylediğim iki şey var, seçildiğiniz andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Herkese eşit davranacaksınız, oy veren veya vermeyen fark etmez. Bir yerde fakir varsa koşa koşa gideceksiniz ve o fakire yardımcı olacaksınız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk okula servisle gidecek. İnşallah Mansur Başkan onu da yapacak, göreceksiniz. Bütün servisçilerle oturulacak protokol yapılacak. Parasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı verecek. Aileye yük olunmayacak. Fakir semtlerde mutlaka kreş yapılacak."

'BU VATAN HEPİMİZİN VATANIDIR'

Kılıçdaroğlu, ülkücü kardeşlerine de seslenmek istediğini belirterek, "Geçmişte sağ, sol kavgası vardı. Hayır sen vatanseversin, ben vatanseverim diye kavga ederlerdi. Bazen de birbirlerini öldürürlerdi. Hepsi bayrağı için öldü. Fakat onlar, 12 Eylül darbesinden sonra hapse düştüler, aynı koğuşta kaldılar. Baktılar ki onlarda vatansever. Bu vatan hepimizin vatanıdır" dedi.

'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'YI FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞINI BİLİYORUM'

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devletini bir avuç tefeciye teslim edilemeyecek kadar önemli bir devlettir. Bizler bu gerçekleri bilerek yola çıkmalıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi demek, bunlara sahip çıkmaktır. Bütün bu tarihsel gerçek içinde Mansur Yavaş’ın Ankara’yı yeniden ayağa kaldırması demektir. Boşuna mı Mansur Yavaş diyoruz, bir örneği var, geçmişi ve başarısı var. Bütün bunları Ankara’nın da yaşaması lazım. Bu yerel seçimler önemlidir. Vatanını, bayrağını seven, ağacı, çiçeği seven, rahat bir nefes alayım diyen, oy kullanacak. Ne için kullanacak, Mansur Yavaş için kullanacak. Mansur Yavaş'ın Ankara’yı farklı bir noktaya taşıyacağını biliyorum. Ankara mutlu ve huzurlu bir Ankara olacak.”

