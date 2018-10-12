Kılıçdaroğlu: Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson davasının sonucuyla ilgili olarak, "Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' dedi.Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yerel Yönetim Ödülleri 2018' töreni Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı katıldı.Burada bir gazetecinin 'Rahip Brunson için 3 yıl hapis cezası istendi ama tahliyesine karar verildi. Davayı ve sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' diye cevap verdi.'SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR'Törenin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Seçici kurul üyelerimiz çok titiz bir çalışma yaptılar. Bizler SODEM yönetim kurulundan olan belediyeler olarak hiçbir yere aday olmadık. Çünkü yönetim kurulunun tarafsız bir şekilde değerlendirmesini ve seçici kurulumuzun tarafsız bir şekilde projeleri değerlendirmesini hedefledik'' diye konuştu.'SOSYAL DEMOKRASİ YENİ BİR SORUMLULUKLA BAŞ BAŞADIR'Törende konuşma yapan SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ''2015 yılında sadece 68 kişi yeryüzünde toplam değerin yarısını elinde tutuyordu. 2016 yılında ise bu sayı 8 kişiye düşmüştür. Hayatın böyle devam etmesi, Dünya'nın bu şekilde dönmesi artık mümkün değildir. İnsanlık kapitalizmi mezara defnetmeye hazırlanırken daha çok özgürleşmenin, demokratikleşmenin ve yerelleşmenin formüllerini geliştirerek varlığını sürdürmeye çalışıyor. İşte tamda bu noktada sosyal demokrasi bu formüllerini içinde barındıran ve tarihsel olarak bu alanlarda unutulmaz başarılara imza atmış bir felsefe ve siyasal düşünce olarak yeni bir sorumlulukla baş başadır'' dedi.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seçici Kurul tarafından değerlendirilen CHP'li belediyelerin başkanlarına ödüllerini takdim etti.

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