Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 142 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya davacılar Başkan Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Duruşmada Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken; Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik delil yetersizliği ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.

ERDOĞAN’A 100 BİN LİRA ÖDEYECEK

İstinaf mahkemesinin bozularak yerel mahkemeye geri gönderilen davada, DHA’nın haberi göre, davayı karara bağlayan mahkeme, açılan tazminat davasını kabul etti. Yerel mahkeme ilk verdiği kararı değiştirmedi. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100 bin lira tazminat, Ziya İlgen’e 17 bin lira, Osman Ketenci’ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a ise 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesine karar verildi. Mustafa Erdoğan’a yönelik herhangi bir ithamda bulunulmamasından dolayı, mahkeme bu davanın reddine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in avukatları Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yakınlarına hakarette bulunduğu ileri sürülmüştü. İftira yolu ile hakarette bulunmasından dolayı 1,5 milyon liralık tazminat davası açılması yönünde talepte bulunmuştu.

Dilekçede davalı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, daha önce defaatle tekrar ettiği gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine alenen saldırıda bulunduğu öne sürülerek, 'Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir' ifadeleri kullanılmıştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti

Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira ödemesine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı usulden bozarak yeniden yerel mahkemeye göndermişti.