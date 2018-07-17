Kılıçdaroğlu Dediğini Yaptı O Karikatürü Yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada pankart taşıdığı için tutuklanan ODTÜ’ü öğrencileri hatırlatarak aynı karikatürü kendi hesabında paylaşacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu dediğini yaptı ve ‘Tayyipler Alemi’ adlı karikatürü kendi hesabından “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin.” notuyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi: “ODTÜ'nün bir geleneği vardır, kamuda ve özel sektörde çalışan binlerce ÖDTÜ'lü vardır. ODTÜ'de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda zeka vardır. Zeki değilsen bunun farkında ben sana ne yapayım. ODTÜ'de herkes birbirine saygılıdır. Penguen Dergisi'nde 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor öğrenciler. Adı Tayyipler Alemi. Hakim bu karikatürle ilgili kararla örnek bir karar vermiş, 13 yıl önce davanın reddine karar verilmiş, 13 yıl sonra hiçbir şeye tahammül edemiyor. Benim milletvekili adresimden bu karikatür yayınlanacak. Turgut Özal kendisini eleştiren karikatürleri duvarına asmıştır. Sen eleştiriye tahammül edeceksin kardeşim, bak koydum Twitter hesabına hadi bakalım ne yapacaksın?”

4 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Temmuz'da gerçekleşen diploma töreninde ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verilirken pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanının ise serbest bırakılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 16:08