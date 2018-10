Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye: Hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?

Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin "'Papaz', 'casus', 'ajan' dediler. Bizim papaz gitti. Utanmasalar, devlet töreniyle papazı gönderecekler. Bahçeli'ye açık çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin onuruyla haysiyetiyle oynayan bu hükümete ve saraya hala destek vermeyi sürdürecek misin?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Sağlıkta şiddete son verilmesi için diğer siyasi partilerle çalışılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "16 yıllık AK Parti iktidarında hayatını şiddet nedeniyle kaybeden hekim sayısı 11. 2011 ile 2018 arası 68 bin 375 şiddet vakası sayısı. 2013'te parlamento sağlıkta şiddetle alakalı araştırma komisyonu kurmuş. Güzel de bir rapor da çıkmış. Aradan geçmiş 5 yıl, hiçbir şey yapılmış değil. Biz bunu Meclis'in gündemine getireceğiz, bir kanun teklifiyle. Sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bunu el birliğiyle yapalım. Bunun partisi olmaz. Olay siyasi bir olay değil, sağlık çalışanlarının rahat çalışabileceği olaydır" diye konuştu.

'BELGELER YALANSA İMZA ATANLARI GÖREVDEN ALIN'

Hayati önemi olmayan ameliyatların yapılamadığı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Burada Gazi Hastanesi'nin bir belgesini göstermiştim. 'Hayati öneme haiz olan işlemlere devam edin aksini durdurun malzeme alamıyoruz' diyor. Beyefendi rahatsız olmuş. 'Yalan olur da böylesi olur mu?' diyor bana. Bir belge önüme geldiğinde hemen sarılmam. Doğru mu, değil mi; araştırırım. Belki sahtedir. Bakarım, sonuna kadar. Gerekli kişilerle konuşur sonra açıklarım. Huyum, ahlakım, inancım böyle. Bir belge olsa yine neyse. Ordu Devlet Hastanesi belgesi yine burada. 'Aciliyet gerektiren hastalar hariç kalp kapak ameliyatı yapmayın çünkü fiyatlar pahalı' diyorlar. Başka; Karadeniz Teknik Üniversitesi. Onun da yazısı burada. Sormak istiyorum, kim yalan söylüyor? AKP'ye oy verenlere seslenmek istiyorum. Bu belgeler yalansa imza atanları görevden alın. Niye almıyorsunuz? Meydanı bulmuş ya alkış da var. O makamda olan birisine yakışmıyor. Erdoğan'a yakışıyor yalan söylemek, her sabah kahvaltı yapmak gibi bir şey. İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy, onun da var genelgesi."

'UTANMASALAR, DEVLET TÖRENİYLE PAPAZI GÖNDERECEKLER'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"'Papaz', 'casus', 'ajan' dediler. 'Teröriste destek veriyor' dediler. Gizli tanık rezaleti yaşandı. Bizim papaz gitti. Utanmasalar, devlet töreniyle papazı gönderecekler. 'Hani terörist, ajan, casus, vermem' diyordun? Ne oldu da verdin? Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın? Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez. Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyor. Peki ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. En büyük zararı adalet gördü. Brunson'ın serbest bırakılacağını ABD'den duyduk, onların gazeteleri yazdı. Bu kimin ayıbı? Türkiye'nin onuruyla gururuyla nasıl oynanır? Bahçeli'ye açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin onuruyla haysiyetiyle oynayan bu hükümete ve saraya hala destek vermeyi sürdürecek misin? Oraya heyetler gönderdiler. Eğer bir iktidar, başka bir ülkeye boyun eğiyorsa o iktidar; Türkiye Cumhuriyeti iktidarı değil, ABD hükümeti iktidarıdır. Bunun adına şu söyleniyor. 'Tükürüğünü yalatma politikası' deniyor dış politikada. Bunu yaptılar. Onların hiçbirinin ağrına gitmiyor. Benim ağrıma gidiyor. Ben ülkemi seviyorum. Bayrağımın onuru her şeyin üstündedir, canımın da üstünde. Kimseye boyun eğmedik. Özel uçak ile gitti beyefendi. Oval Ofis'te karşılandı. Trump açıklama yapıyor. Uzun ve yorucu bir müzakere süreci geçirdik, diyor. Bu ülkede fidye ödemiyoruz en azından. Fidye ödemeyeceğiz. Aksi taktirde büyük sorunlarla karşılaşacak. Erdoğan’a 81 milyon adına soruyorum; ne müzakeresi yaptınız? Ya Trump doğru söylüyor ya Erdoğan doğru söylemiyor. Ama ben şunu gördüm; Trump'ın dediğinin hepsi çıktı, sizin söylediklerinizin hiçbiri olmadı. Neyin müzakeresini yaptın? Sen fidye istedin mi? Bu ülke fidye vermez, diyor. Sen gittin, Türkiye Cumhuriyeti iradesini Trump'a teslim ettin. Neymiş? Adalet tecelli etmiş de adalet bağımsız da. Geçiniz bunları. Trump kime teşekkür ediyor? Erdoğan serbest bıraktı. Trump kanacak adam mı? Sen serbest bıraktın, diyor. Üstelik bunu defalarca söylüyor."

'PİNPON TOPUNDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPMIŞLARDIR'

Hükümetin enflasyonla mücadele programına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Enflasyonla mücadele konusunda bu rakamları açıklayan bürokratı aldılar, yerine başkasını koydular. Bunlara inanır, güvenir misiniz? Girdi maliyetlerini düşüreceğiz, diyor. Doğal gaz, petrol, elektrik, ilaç, gübre fiyatları indi mi? Kesin pinpon topunda yüzde 50 indirim yapmışlardır. Ne indirimi, hangi indirimi yaptın sen? Bazı indirimler de yılbaşına kadar ondan sonra Allah kerim. Normalde bu tür uygulamalar yapılırken, önce bakanın veya ilgili yetkilinin yaptığı açıklamalar dinlenir sonra görüş beyan edilir" dedi.

'HUKUK ZEMİNİNDE MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ'

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İş Bankası'ndaki CHP hisseleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Atatürk'ün vasiyeti. Vasiyet, herkesin yapabileceği ve hukuk güvencesi altında olan bir iradedir. Atatürk de kendi el yazısı ile vasiyetini yazıyor. Vasiyet geçerli, herhangi bir sorun yok. 'Atatürk’e ait hisseleri hazineye alacağım' diyor. Türkiye'nin en büyük özel bankası. 'O bankaya el koyacağım' diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı. O da bir diktatördü, sen de aynısını yapıyorsun. Bankaya el koyuyorlar. Yurt dışından yabancı gelsin, diyorlar. Neden gelsinler? Bütün bankaları perişan ettiniz. İşsizlik fonundan para aktartıp, bankaları kurtarmaya çalıştınız. İş Bankası'nda para var. 'Bankayı nasıl hortumlarız' bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir. Baskı, şiddet bizi yıldıramaz. Mahkemeleri aracılığıyla her türlü baskıyı yapıyorlar. Biz inandığımız yolda korkmadan yürürüz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz, özde milliyetçi bir partiyiz."