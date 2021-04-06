Kılıçdaroğlu Bilim Kurulu’na “Tamamen Hikaye” Dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısı sırasında önemli açıklamalarda bulundu ve korona virüs Bilim Kurulu üyelerini de eleştiren ifadeleri aktardı. Bilim Kurulu’nun hikaye olduğunu ifade eden Başkan Kılıçdaroğlu, orada oturan hiçbirinin bilimle alakası olmadığını ve kurulun ne dediğinin belli olmadığını açıkladı. 104 emekli amiral bildirisi hakkında da açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, darbe çağrısı yapıldığı iddialarına sert bir şekilde tepkide bulundu ve “Millet yemiyor bunları” sözleri ile dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarında AK Parti kongrelerine de tepkide bulundu. AK Parti kongreleri ile kendi partisinin kongrelerini karşılaştıran CHP Genel Başkanı, "Hangisi örnek, hangisi ülkeyi adaletle yönetir?" şeklinde bir soru yöneltti. CHP’nin iktidara gelmesi durumunda yönetip yönetemeyeceğini tartışanlar için bal gibi de yönetir şeklinde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, açlık ve sefalet olmaz, dedi.

Sağlıkçılar 24 Saat Çalışıyor! Sizde Vicdan Yok Mu?

Hep birlikte sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, sağlıkçıların günün 24 saatinde çocuklarını bile görmeden çalıştıklarını ifade etti. Hayatlarını feda ediyorlar cümlesi ile ilgileri üzerine toplayan CHP Genel Başkanı, “Can kurtarmak adına hayatlarını feda eden insanların elleri öpülmez mi arkadaşlar?” şeklinde bir soru soruldu. Bu zorlu süreçle pek çok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Tüm bunların sorumlusu kim?” dedi.

Aslı Özkısırlar isimli genç kızın 21. yüzyılda hastanede yatak bulamadığı için hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal” sorumlu diyecekler, dedi. “Bu ülkeyi sen yönetiyorsun ve bu işin sorumlusu sensin” şeklinde ifadeleri ile dikkat çeken CHP Genel Başkanı, dayısı olana ambulans hazır, peki ya garibana? dedi.

AKP Kongresi’ne de tepkide bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Orada bulunan maskesiz insanlara ceza yok mu?”, dedi. Devlet yönetiminde çifte standart olmaz şeklinde açıklamalarda bulunan Başkan, vatandaşlar arası ayrım yapılmaz, bunlara da ceza keseceksin ve ben de seni kutlayacağım, dedi.

CHP Kurultayı için ise Sağlık Bakanlığı’na yazı yazıp “Kurultayı nasıl yapalım?” sorusu sorduklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, kapalı alanda yapamayacaklarını ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği cevabı ile karşılaştıklarını ifade etti.