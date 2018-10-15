Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de

  ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de

 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti. 

(FOTOĞRAF) 

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