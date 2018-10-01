Karesi Belediye Başkanı Yılmaz: Başarının anahtarı iyi planlama

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı'na evsahipliği yaptı. Çalıştayda konuşan Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, 'kalkınma' ve 'eşitlik' vurgusu yaparak "Başarının yolu planlamadan geçiyor" dedi.

İmza attığı proje ve yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'de örnek belediyeler arasında yerini alan Karesi Belediyesi, UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Karesi Belediyesi’nin 250’den fazla proje ve faaliyetinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ele alındığı ve iki gün boyunca süren çalıştayın açılışına UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz katıldı.

'PLANLAMA OLMAZSA GEMİ YÜRÜMEZ'

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerel yönetimlerde uygulanmasını önemsediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bir şeyin kurgusu, kaygısı, bir planlaması olmazsa hiçbir rüzgar o gemiye yardımcı olmaz. Mutlaka bir hedefiniz olması lazım. Biz istiyoruz ki; Balıkesir gelişmiş ülkelerin şehirleri gibi olsun, insanlar güzel gelirler kazansın, birbirine güven duysun, yaşadığı şehirde güvenlik sorunu olmasın, yaşadığı şehirde tartışma olmasın, yaşadığı şehirde her şeye kolay erişim olsun" dedi.

'BU İŞ AŞK İŞİ, GÖNÜL İŞİ'

Karesi Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 2014’te kabul ederek, uygulanmasında aktif bir şekilde rol aldığını belirten Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün burada faaliyet raporumuzu Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 hedefi ile eşleyecek ve haritalandıracaksınız. Örnek bir projeye imza atıyorsunuz. Bu çalıştayın ülkemize, ülkemizde olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliği dünyaya yayılsın istiyoruz. Hep beraber güzel örneklerle yerelden kalkınmayı örnekleyebilecek şehrimiz var. Bizim bir avantajımız var. Gerçekten ne yaparsak ortaya çıkabilecek bir ilimiz var. Yani bu avantajı çok iyi kullanmamız lazım. Heyecanımız, beklentilerimiz var. Bu iş aşk, gönül işi."

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Yılmaz ve Genel Sekreter Mehmet Duman, Çalıştaya katılan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



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