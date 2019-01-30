Karamollaoğlu: Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylık başvurusu yapıldıktan sonra istifa edeceği yönündeki açıklaması ile ilgili olarak, "Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu. Kendisinin bu kararı açıklamış olması sevindirici bir şey, teşekkür ediyoruz" dedi.SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini öne süren Karamollaoğlu, hükümetin bu durumu idare edemediğini iddia etti."JANDARMAYLA, POLİSLE EKONOMİYİ DÜZENE KOYAMAZSINIZ"Bazı meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Karamollaoğlu, "Hükümet bunu telafi edebilmek için adeta bir lobi oluşturdu. Bir zamanlar soğan lobisi derken iş çığırından çıktı. Sonra bir bakıyorlar ki, marketleri bırakın diğer tarafta çok daha fazla fiyat artışları var. Hem pazar hem de market fiyat yarışına girdiler. Bunun sebebi bugünkü hükümetin istikrarsız tarım politikasıdır. Hükümet 16 senede tarımda nasıl bir politika izleyeceğine karar veremedi. 'Tarımı destekliyorum' derken fiilen desteklememeye karar verdi. 'Soğan lobisi, pırasa lobisi' diye sürekli ortaya bir lobi çıkaracaksınız. Kuru soğanın üzerine herhalde iyi gittiler. Şimdi 5 lira, yeşil soğan çıktı 10 liraya, 15 liraya. Jandarmayla, polisle ekonomiyi düzene koyamazsınız. 'Kaçakçılar varmış, stokçular varmış bunlarla biz ciddi mücadele edeceğiz' diyemezsiniz" dedi.'BİRİLERİNİN DİLİ TUTULDU'Yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiğini ve partisinin pusulada ilk sırada olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "İnşallah bu durum yerel seçimlerde Saadet Partimizin en güzel sonuçları almasına vesile olur. Saadet Partisi pusulada birinci sırayı alınca birilerinin dili tutuldu, pusula sıralamasını ikiden başlayarak saydılar" diye konuştu.'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylık başvurusu yapıldıktan sonra istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:"Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu. Baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu, boşuna spekülasyonlara girmezdi insanlar. Kendisinin bu kararı açıklamış olması sevindirici bir şey. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz böyle bir karar aldığı için."'SUÇ BABADAN OĞLA GEÇMEZ'Karamollaoğlu, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesi sonrası yaşanan tartışmalar ile ilgili olarak, "Babasından dolayı oğlunu tenkit ediyorlar, onlar daha ileri gidiyorlar. Torununa 'dedenin yaptığını biz biliriz' diyorlar. Suç babadan oğla hele toruna kesinlikle geçmez. Bu çok büyük bir hatadır, çok büyük yanlış olur" şeklinde konuştu.

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