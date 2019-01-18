Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı AK Parti'den istifa etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal, partisinden istifa etti.

AK Parti'nden tekrar aday gösterilmeyen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, istifa kararıyla ilgili makamında basın toplantısı düzenledi. AK Parti'den ayrılmak zorunda bırakıldığını söyleyen Başkan Uysal, süreci Ereğli halkıyla herkesin göreceğini ifade ederek, "AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. 'Dürüst çalışkan, çalmadan çok şey yaptı. Her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı' diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı, nelere önem verdiğimi, neyle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallarımız, geleceğimiz, halkımız mı demişim? Yoksa, benim, ailemin, siyası geleceğim, rantım mı demişim? 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum. Biliniz ki ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgim ve saygım ömrüm boyunca devam edecek. Çocukken öğrendiğim çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım" dedi.

Başka bir partiden aday olup olmayacağı sorusuna Uysal, "Soru almıyorum. Biraz bana vakit ayırın. Daha sonra, ilerleyen günlerde tekrar bir basın açıklaması yapabilirim" diye konuştu.



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